Brækhus trener i «fiendens by»: – McCaskill har mistet mange fans

Cecilia Brækhus (39) ofret jule- og nyttårsfeiringen hjemme i Norge, og er nå i Chicago for å starte oppkjøringen til hevnoppgjøret mot Jessica McCaskill (36). Tilfeldigvis bor rivalen i samme by.

TELLER NED TIL RETURKAMP: Cecilia Brækhus (t.v.) og Jessica McCaskill i aksjon i det første møtet. Foto: Melina Pizano / Matchroom

8 minutter siden

– Jeg har lett etter et team som kan hjelpe meg med styrke og kondisjon i USA. Da endte jeg opp her, sier Brækhus til VG.

Hun forteller at hun de siste par månedene i 2020 trente på Magnat i Oslo, og at folkene der satte henne i kontakt med et «perfekt team» i Chicago. Det er også hjembyen til McCaskill, som altså kapret alle VM-beltene til Brækhus i august i fjor.

De to bokserne venter nå på dato for et returmøte.

Når ny kampdato er klar, trolig i april slik ting ser ut nå, kommer Brækhus til å reise videre til Big Bear Lake i California, der trener Abel Sanchez har sin base. Da starter den virkelige oppkjøringen med sparring, terping på kampplan og finsliping av bokseteknikken.

Dagen før julaften satt Brækhus på flyet til Chicago, og mener den spesielle julefeiringen ikke var noe stort offer.

– Det er ingen normal jul for noen slik som situasjonen er nå. Jeg har venner og forretningspartnere rundt meg her. Ting fungerer veldig bra, og jeg har fått meg en hyggelig base her, forklarer Brækhus.

McCaskill er opprinnelig fra Belleville i Saint-Louis, men flyttet til Chicago i 2012.

– Det er helt tilfeldig at jeg havnet her McCaskill holder til, sier Brækhus.

Det bor over 2,5 millioner mennesker i storbyen, så det er ingen stor fare for at de treffes på gata i Chicago. Brækhus har heller ingen planer om å oppsøke sin amerikanske rival før det blir klart når de skal bokse igjen.

– Ikke verdig

Brækhus har fått med seg at McCaskill, og hennes trener Rick Ramos, har servert en rekke negative bemerkninger i retning av den norske boksedronningen. De har blant annet omtalt Brækhus og teamet hennes som arrogante, at de bar preg av «å være gamle» og at hun og trener Sanchez hadde tydelige samarbeidsproblemer.

YouTube: Her kommenterer McCaskill og treneren kampen mot Brækhus for DAZN – rakker ned på Brækhus.

– Team hennes har skuffet stort, og McCaskill har mistet mange fans med oppførselen sin etter kampen. Hun har bevist at hun ikke er en verdig tittelholder av de fem beltene, mener Brækhus.

Så gjenstår det å se om hun kan vinne VM-beltene tilbake.