Formel 1-løpet er «aldri morsomt for fansen». Likevel ansees det som et av de gjeveste.

Monaco Grand Prix kritiseres stadig, men har likevel en helt spesiell status blant motorsportelskere.

Daværende Red Bull-sjåfør Daniel Ricciardo jublet vilt for seier i Monaco i 2018. Det er hans foreløpig siste Formel 1-seier. Nå kjører han for McLaren. Foto: Claude Paris / TT NYHETSBYRÅN

I den første sesongen blir man godt kjent med australske Daniel Ricciardo, daværende Red Bull-fører. En av episodene dreier seg om hans kamp for seier i Monaco, etter at han mistet triumfen på samme bane grunnet et elendig depotstopp to år tidligere.

Men også i 2018 ble det problemer for Ricciardo. Han var best i kvalifiseringen og ledet løpet, men motorproblemer så ut til å frarøve ham triumfen igjen. I Netflix-serien er kampen hans mot seiersjaktende Sebastian Vettel gripende. Det blir til slutt en «lykkelig slutt», ettersom Ricciardo holdt unna og kunne feire seier med et stup i Red Bulls basseng.

Definitivt nervepirrende både live og på Netflix, men triumfen forteller kanskje også noe om hvorfor mange mener et av de gjeveste løpene på Formel 1-kalenderen også er et av de kjedeligste.

Stjernen mener noe må gjøres

Slike problemer som Ricciardo fikk, ville vært enden på seiershåpet i nesten alle Formel 1-løp.

Likevel klarte ikke Vettel å passere ham. Det er nemlig svært vanskelig å kjøre forbi i Monaco, der den smale banen er tett på fyrstedømmets luksuriøse omgivelser. Det er heller ingen lange rettstrekninger med opplagte forbikjøringsmuligheter, noe man gjerne må ha med dagens Formel 1-biler.

Det fører ofte til et svært samlet felt. Startposisjonen man skaffer seg gjennom kvalifiseringen dagen i forveien, er enda mer avgjørende enn ved andre Formel 1-løp.

– Det er det vakreste stedet vi får kjøre, men du vet allerede at det aldri er spennende for fansen, sa Lewis Hamilton nylig, ifølge Racefans.

Mannen med syv VM-titler har flere ganger sagt at noe må gjøres for at Monaco-løpet skal bli mer spennende. Han er imidlertid usikker på nøyaktig hva det skal være.

Lewis Hamilton vant på Monaco-banen i 2019. Han mener noe må gjøres for å gjøre det tradisjonsrike løpet mer spennende. Foto: Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN

Endringer som kan hjelpe

Atle Gulbrandsen driver med motorsport og kommenterer Formel 1 for V Sport. Han har selv sittet i Google Maps og lekt med tanken om hvordan banen kan endres for å gjøre det tradisjonsrike løpet mer spennende. Konklusjonen da har imidlertid vært denne:

– Jeg tror det er urealistisk å bygge om banen.

En ombygging vil ikke bare bety logistiske utfordringer med tanke på bebyggelsen og infrastrukturen rundt. Banen er også nesten uendret fra slik den var ved første løp i 1929. Noe av romantikken stammer fra nettopp det faktumet.

Neste år innføres et nytt teknisk regelverk i Formel 1. Med det kommer nye biler, og disse vil gå langsommere. De som elsker sporten, håper det kan hjelpe spenningen i mange løp, spesielt i Monaco.

– Det blir langsommere, men vesentlig enklere å kjøre forbi, sier Gulbrandsen.

Han trekker frem et løp som ble kjørt på Monaco-banen i Formel E for noen uker siden. I den klassen kjøres det med elektriske biler og dermed langsommere. Det ga et mer underholdende løp, mener Gulbrandsen.

Fakta Monaco Grand Prix 2021 Sesongens femte Formel 1-løp. Ble ikke avholdt i fjor grunnet koronapandemien. 7500 tilskuere slippes inn hver dag under årets Monaco-helg. Ayrton Senna har flest seiere i Monaco med sine seks. Av de aktive er Lewis Hamilton best med sine tre. Max Verstappen (Red Bull) og Valtteri Bottas (Mercedes) har vunnet ett løp hver denne sesongen. Lewis Hamilton (Mercedes) har to seiere. Totalt 23 løp skal kjøres denne sesongen. Kvalifiseringen begynner 15.00 lørdag og vises på Viaplay og Viasport +. Løpet starter på samme tidspunkt søndag og kan sees på Viaplay og Viasport 1. Vis mer

Seier som henger høyt

Men hvorfor er likevel Monaco Grand Prix så viktig, både for førerne og fansen?

Man kan begynne med å se hvordan banen ligger til. På den ene siden av den ligger havnen og Middelhavet med sine luksusbåter. Ellers florerer det av luksuriøse bygg langs løpsområdet, ikke minst Monte Carlos kasino, som den ene svingen på banen også er oppkalt etter.

Og når det ikke er pandemi, flokker milliardærer og Hollywood-skuespillere til løpet. Glamourfaktoren er enorm. Flere av førerne har også sine bosteder der.

Monaco Grand Prix er kjent for glamorøse omgivelser. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

I tillegg sees banen på som en tredjedel av motorsportens uoffisielle, men legendariske «trippelkrone». Indianapolis 500 og 24-timersløpet på Le Mans er de to andre. De fleste av tidenes største Formel 1-sjåfører har vunnet noen ganger i Monaco.

Og selv om det kan være kjedelig å se på, er vanskelighetsgraden stor for førerne som suser rundt den trange banen.

– Man skal ikke svartmale Monaco heller. Hver minste lille feil ender i autovernet. Man skal også treffe på dekkstrategien. Løpet kan bli avgjort av hvem som gjør det best på depotstoppet, sier Gulbrandsen.

Formel 1-kommentatoren holder Red Bull-fører Max Verstappen som favoritt. Han ser for øyeblikket ut til å gi Lewis Hamilton hardere kamp om VM-tittelen enn han har fått på mange år. Mercedes-stjernen leder sammendraget 14 poeng foran nederlenderen.