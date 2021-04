Tung VM-start for Maflin: Ligger under 1–8 etter første dag

(Mark Selby – Kurt Maflin 8–1) Kurt Maflin (37) slet med å komme på bordet mot en storspillende Mark Selby og trenger en nær mirakuløs opphenting for å ta seg videre i VM.

MOTBAKKE: Kurt Maflin under onsdagens spilleøkt, hvor han aldri kom helt i gang mot Mark Selby. Foto: George Wood / PA Wire

Det gikk ikke veien for Kurt Maflin i den første av to økter i førsterundekampen mot Mark Selby i VM i snooker.

Maflin tapte de tre første partiene – det tredje etter at han akkurat ikke klarte å avgjøre med partiets nest siste kule. Maflin slo tilbake og vant det påfølgende partiet, men så fant Selby frem storspillet og vant de påfølgende fire partiene i suveren stil – etter blant annet to serier på over 100 poeng.

I onsdagens siste parti så Maflin ut til å sikre seg en etterlengtet partiseier, men igjen fikk Selby sjansen til å rydde bordet og vinne partiet. Det klarte han og sikret seg en drømmestart på kampen.

Engelskmannen leder med det hele 8–1 etter første dag, i kampen som spilles best av 19 partier. Selby – som har vunnet VM tre ganger (2014, 2016 og 2017) og er rangert som nummer fire i verden – trenger dermed bare å vinne to partier til for å sikre seg avansementet.

Maflin gjorde seg bemerket for dette i fjorårets VM:

Det er tredje gang Maflin har kvalifisert seg til VM. Maflin er fra England, men har representert Norge siden 2004. Maflin er gift med norske Anita Maflin.

I fjor tok han seg helt til kvartfinalen i VM, mens han i 2015 ble slått ut i første runde mot nettopp Selby.

Den gang ledet Selby 6–3 etter den første økten og ledet på det meste 8–4. Maflin vant så de neste fem partiene og tok ledelsen 9–8. Selby slo så tilbake igjen og vant de to siste partiene og kampen.

Det var også forrige gang de to spilte mot hverandre før ukens VM-kamp.

Den andre økten av førsterundekampen starter klokken 20.00 torsdag og vises på Discovery+. Vinneren av kampen møter Mark Allen i den andre runden.

Snooker-VM arrangeres som vanlig i Crucible Theatre i Sheffield. Regjerende verdensmester Ronnie O’Sullivan tok seg enkelt videre mot Mark Joyce i den første runden med sifrene 10–4, mens verdensener Judd Trump også slo Liam Highfield med samme sifre.