I år vil han vinne «på ordentlig»

Aleksander Aamodt Kilde vant verdenscupen i fjor. Men sesongen ble avbrutt. Nå vil han vinne på skikkelig vis.

Aleksander Aamodt Kilde leder verdenscupen og har veldig lyst til å vinne som han gjorde det i fjor. Og da vinne etter en komplett sesong og ikke en koronaavbrutt sesong. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB

Nå nettopp

Han gikk inn i det nye året som leder av verdenscupen. Aleksander Aamodt Kilde har gitt klar beskjed: Det var ingen tilfeldighet og avbrutt sesong som gjorde ham til vinner av verdenscupen i sesongen 2019/20. Et virus sørget for full stopp før finalefesten. Dermed ble det sammenlagtseier med en bitte liten bismak.

– Det er absolutt på den riktige måten jeg har lyst til å gjøre det. Med en full sesong og avslutte med å stå på pallen som vinner etter verdenscupfinalen, fortalte 27-åringen på et Teams-pressetreff tidligere i uken.

Storslalåm er nøkkelen

Etter seieren i fjor kom den store krystallkulen med bud til Skiforbundets kontorer i slutten av april. Jubelen fikk han fra dem som var på jobb på kontorene på Ullevaal stadion denne dagen.

30. april kunne Aleksander Aamodt Kilde åpne kassen med beviset på at han hadde vunnet verdenscupen sammenlagt. Jubel fikk han fra dem som var til stede i skiforbundets lokaler denne dagen. Foto: Erik Johansen, NTB

Skal han lykkes en gang til, bør han samle en liten haug med verdenscuppoeng kommende helg i sveitsiske Adelboden. Det handler om to verdenscuprenn i storslalåm for mannen som ellers har sine sterkeste sider når farten kommer over 100 kilometer i timen.

Fakta Aleksander Aamodt Kilde Født: 21. september 1992 (27 år) Fra: Bærum Bor: Innsbruck, Østerrike Klubb: Lommedalens IL Verdenscupen: Sammenlagtvinner av verdenscupen 2019/20; 163 starter, 6 seiere og 20 pallplasseringer Vis mer

– Det er en overgang. Samtidig vet jeg at jeg kan det. Utfordringen er å gjennomføre to omganger uten å gjøre noen feil. Det har heller ikke vært noen store muligheter til å spisse formen i storslalåm så langt i sesongen, sier han.

Flytting

Spisse formen i storslalåm har han forsøkt å få til etter julefeiringen i sin nye leilighet i Innsbruck. Mannen fra Bærum har gjort som Aksel Lund Svindal, tatt en midlertidig flytting til den østerrikske alpebyen. Derfra er det ikke så altfor langt til Reiteralm hvor han etter rennene i Bormio har finpusset langsvingformen.

– Det er denne timingen som må stemme. Hvis ikke det stemmer, får du ikke med deg den farten som skal til for å havne på pallen når det er så tett som det er i storslalåm om dagen, sier han.

Fakta Verdenscup alpint denne helgen Fredag 8. januar: Storslalåm i Adelboden (10.15 og 13.15 TV 2)

Lørdag 9. januar: Storslalåm i Adelboden (10.30 og 13.30 TV 2)

Søndag 10. januar: Slalåm i Adelboden (10.30 og 13.30 TV 2) Kvinner: Lørdag 9. januar: Utfor i St. Anton (11.45 TV 2)

Søndag 10. januar: super-G i St. Anton (11.30 TV 2) Vis mer

Han har også såpass selvinnsikt at han ikke tror det blir lett å nå pallen i storslalåm. Til det sikter han for bredt. Men det er gjennom stødig poengsanking i denne grenen at han kan være en som vinner verdenscupen sammenlagt.

– Det er vanskelig å finne en setup i storslalåm som gjør at jeg kan være med i kampen om å vinne hvert renn. Det er for mye jobb som må til, og det handler om prioriteringen. Men jeg har planer om å stå på pallen i storslalåm.

Når han snakker om «setup», handler det om å finne den ultimate kombinasjonen av ski, bindinger og sko som passer ham best. Alpinister på dette nivået leter etter forbedringer og endringer på bare millimeter som kan være forskjellen mellom en pallplass og en plassering mellom 20 og 30. Slik leting etter det perfekte tar tid. Den suverene Marcel Hirscher var kjent som en utøver som testet mer enn han trente.

Det er i fartsøvelsene han har sine sterkeste sider. Her under utfortrening i Val d’Isere i desember. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Fikk covid-19

Kilde reiste tidlig ned til Mellom-Europa for å trene før sesong. Tidligere enn alle de andre på det norske laget som holdt seg til norsk sommersnø lenge. Han endte opp med å teste positivt på covid-19.

Men han har ikke opplevd at gjennomlevd sykdom har gjort hverdagen lettere.

– De sier jo at vi kan få det igjen. Jeg tar ingen sjanser, følger reglene innad i laget og møter færrest mulig folk, sier han. Han har heller ikke tatt en test for å se om han har immunitet.

Det har det ikke blitt tid og anledning til. Han skal jo vinne verdenscupen.