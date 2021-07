NHL-spiller står frem som homofil: – Jeg føler meg fri

19-åringen Luke Prokop er den første hockeyspilleren med NHL-kontrakt som kommer ut som homofil – allerede før han har spilt sin første profesjonelle kamp.

Prokop spiller nå for Calgary Hitmen. Foto: Derek Leung / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Prokop ble draftet av NHL-klubben Nashville Predators våren 2020 og signerte en treårskontrakt i desember samme år. Til daglig spiller han i Calgary Hitmen i juniorligaen Western Hockey League.

Da ligaspillet ble satt på pause på grunn av pandemien i fjor, bestemte 19-åringen seg for at tiden var inne. Han åpnet seg først til familien, før han fortalte sine nærmeste venner og lagkamerater.

Nå har han i tillegg valgt å dele det med verden på egne sosiale medier.

– Det har vært veldig spesielt. Alle har vist meg enorm støtte. Jeg har være 100 prosent meg selv, og slipper å bekymre meg mer. Jeg føler meg fri. Det har hatt stor innvirkning på sommeren og treningen – jeg merker at selvtilliten min er større på isen, sier han til The Athletic i et lengre intervju hvor han åpner opp om det siste året.

Daglig leder i Nashville Predators, David Poile, sender sin fulle støtte til unggutten og forsikrer om at hele klubben står bak ham.

– Han er en modig ung mann. Det krever mot, og jeg er stolt av at han gjorde det. Det er en viktig historie og jeg håper det kan hjelpe og oppmuntre andre i lignende situasjoner, sier Poile.

Og Predators-sjefen er ikke alene om de positive tilbakemeldingene. Brock McGillis spilte tidligere i Ontario Hockey League, og ble i 2016 den første åpne homofile hockeyspilleren på profesjonelt nivå. I motsetning til Prokop ventet han til etter karrieren med å komme ut.

– Jeg kan ikke vente med å se hva han får til uten denne vekten på skuldrene. En del av meg er litt misunnelig – han får leve mesteparten av livet som åpen homofil, det fikk ikke jeg.

I tillegg til støtten fra McGillis har også Bayne Pettinger, NHL-agent som kom ut som homofil i fjor, hatt flere samtaler med Nashville-prospektet. Han ser på dette som et steg fremover for ishockeyen.

– Det å ha en ung NHL-spiller som åpent forteller sin historie kan inspirere unge spillere og gjøre hockey til et trygt sted for alle, uavhengig av seksuell legning.

Les også NFL-spiller står frem som homofil

Foto: Derek Leung / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge hovedpersonen selv har ishockey-miljøet en stor jobb foran seg med tanke på LGBTQ+-samfunnet. Garderobekulturen er et eksempel han nevner.

– Det var vanskelig. Flere ting som blir sagt er støtende, så jeg visste ikke om de ville godta legningen min og være komfortabel rundt meg, forteller Prokop og fortsetter:

– Men jeg har vokst fra den tankegangen. Nå tenker jeg at jeg skal være ærlig, uavhengig av hvordan folk reagerer. Jeg er jo ikke naiv, jeg vet at folk kommer til å ha meninger om beslutningen min. Det er synd det skal være sånn, men jeg føler meg klar til å håndtere det nå.