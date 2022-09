Enorm Ruud: Lekte seg til kvartfinale i US Open

(Corentin Moutet – Casper Ruud 1–6, 2–6, 7–6, 2–6) Casper Ruud (23) spilte sin franske motstander til vanvidd i to sett før han slapp seg litt ned. Ruud er klar for sin første kvartfinale i Grand Slam på hardcourt.

– Når man leder 2–0, det er alltid en god følelse, men det kan gi nerver, for man føler man er veldig nær seier. Jeg var litt slapp i tredje sett, sier Ruud til den svenske tennislegenden Mats Wilander på Eurosport.

I det fjerde settet, som skulle bli det siste, var Ruud tilbake og herjet. Det var klasseforskjell mellom nordmannen og en stadig mer frustrert franskmann. Og en enorm smash ga Ruud to matchballer. Corentin Moutet sto imot den første og andre. Den tredje matchballen satt.

– I fjerde sette servet jeg godt. Jeg styrte kampen mer, sier Ruud til stadionspeaker, etter at han snakket pent om motstanderen.

For andre gang i karrieren skal Casper Ruud spille en kvartfinale i Grand Slam. Sist det skjedde var på grusen i Paris i juni. Da endte det med finale.

Men det ble en historisk kveld for 23-åringen fra Snarøya i New York søndag, for nå venter hans aller første kvartfinale på hardcourt i en Grand Slam-turnering.

– Det går litt saktere på hardcourt nå enn det gjorde da faren min spilte for 20–25 år siden. Det er fordel for meg, for jeg er vel en grus-spiller, sier Ruud på Eurosport og legger til at han stadig blir bedre på hardcourt.

I kvartfinalen møter Ruud italienske Matteo Berrettini. De har møtt hverandre i US Open før, i 2020 slo Berettini nordmannen ut i tredje runde i tre strake sett etter bare to timer.

Franske Corentin Moutet er ranket som nummer 112 i verden, og i møtet med Ruud ble han liten. Ruud brøt serve etter serve og satte sine egne servegame. På to sett tok Moutet bare tre game. I det andre settet var franskmannen tydelig frustrert, han slo ballen opp på tribunen. Han slo ut med armene. Han gikk nesten ned i spagaten. Tidligere i kampen tok han push ups. Og det så ut som om han hadde vondt i det tapede venstrebenet.

I det fjerde settet virket han også litt defensiv. Slo ut med armene.

De to 23-åringene, Ruud og Moutet, fikk æren av å spille på hovedbanen Arthur Ashe, et stadion som tar 24.000 tilskuere og er det største stadionet i Grand Slam.

– Jeg har drømt om å spille på denne arenaen. Nå kan jeg fortelle barn og barnebarn at jeg spilte her, sier Ruud til stadionspeaker.

Moutet er ingen hvem som helst, 23-åringen hadde karrierens høyeste ranking i mai i fjor, da var han nummer 67. Og i Flushing Meadows-anlegget i Queens i New York slo han fra seg i tredje sett og presset Ruud litt. Og da var det Ruud som ble frustrert, publikum kunne høre nordmannen rope: Hvorfor er jeg så dum, etter noen slag som ikke gikk hans vei. Men Moutet var aldri i nærheten av nordmannen på hard courten i New York kampen sett under ett.

Etter tre timer og 20 minutter var det over. Svenske Mats Wilander har syv Grand Slam-titler, én av dem fra US Open. Han så kampen mellom Ruud og Moutet.

– Jeg er rimelig sikker på at Casper er fornøyd. Som skandinav så er jeg fornøyd, sier Eurosport-ekspert Mats Wilander på sending og legger til at han mener det var tydelig at Moutet ikke trodde han kunne slå Ruud.

Klarer Ruud å ta seg til finalen, kan han overta som verdensener når den neste rankingen kommer om en drøy uke.

Casper Ruud bryter barrierer hele tiden, kampen mot Moutet var hans første fjerderundekamp i US Open i karrieren.

Med kvartfinale er Ruud sikret minst 4,45 millioner kroner i premiepenger. Vinneren i US Open får 26 millioner kroner.

Matteo Berrettini er i kvartfinalen etter at han slo Alejandro Davidovich Fokina 3–2 i en maratonkamp over tre timer og 45 minutter. Berrettini er ranket som nummer 14 i verden, og kvartfinalen blir en real toppkamp.

Ruud og Berrettini har møtt hverandre fem ganger tidligere i karrieren, Ruud har vunnet tre av dem, sist gang i finalen i Gstaad for halvannen måned siden.

Casper Ruud fikk det enklere i dag enn i tredje runde, Ruud brukte fire timer og 23 minutter da han slo amerikaneren Tommy Paul fredag kveld, men nordmannen viste ingen tegn til at han hadde en maratonkamp i benene søndag.