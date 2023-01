Saksøkt for 50 millioner etter påstått voldtekt

Mike Tyson (56) innhentes igjen av sin fortid. Nå må han svare for en angivelig voldtekt for 33 år siden - og er saksøkt for 50 millioner kroner.

I HARDT VÆR: Mike Tyson var verdens suverent beste tungvektsbokser i proffringen for 35 år siden. Bildet er tatt i forbindelse med en boksekamp Canelo Alvarez og Caleb Plant i Las Vegas høsten 2021.

25.01.2023 11:15

Det skriver New York Post, gjengitt av svenske Aftonbladet onsdag.

Kvinnen som har saksøkt den tidligere tungvektsmesteren - regnet som en av tidenes største og beste proffboksere - hevder hun ble voldtatt av Mike Tyson i en limousin. Overgrepet i bilen skal ha skjedd etter at de to møttes i en nattklubb i Albany i staten New York.

Kvinnen anfører i søksmålet at det skal ha påført henne varig fysisk, psykisk og følelsesmessig skade. Ifølge New York Post er det ikke opplyst om eksakt dato for den angivelige voldtekten, utover «tidlig 1990» - altså for 33 år siden.

Det er omtrent samme tid som Mike Tyson voldtok skjønnhetskonkurransedeltager Desiree Washington i Indianapolis. Han ble kjent skyldig for den voldtekten i 1992 og dømt til seks år i fengsel. Han slapp ut etter tre år grunnet god oppførsel.

Han har siden standhaftig hevdet sin uskyld i den saken.

VG-MØTE: Mike Tyson lot seg intervjue av VGs Per Opsahl i august 2017.

En midlertidig lovendring i staten New York gir ofre for seksuelle overgrep mulighet til innlevere søksmål for en rettsinstans, selv om det overgrepet skal ha skjedd for flere tiår siden.

Den angivelige - anonymiserte - offeret i denne saken hevder hun satte seg inn i Tysons bil fordi han tilbød å hente en venninne av henne og deretter ta dem med til en fest. Ifølge kvinnen skal Tyson imidlertid ha gjort tilnærmelser overfor henne, og voldtatt henne på tross av hennes gjentatte «stopp».

Mike Tyson har vært gift tre ganger. Hans første kone, skuespiller Robin Givens, hevdet ifølge skilsmissepapirene etter deres ekteskap på slutten av 1980-tallet at det var preget av «uprovosert sinne, vold og ødeleggelse».

Han var deretter gift med Monica Turner i seks år, frem til 2002. Hun begrunnet skilsmissen med påstått utroskap fra Tysons side. Han giftet seg igjen i 2009. Til sammen har han syv barn.

Mike Tyson har vært i offentlighetens søkelys også etter sin karrieretopper - og nedturer - i ringen for rundt 27 til 37 år siden.

I 1997 bet han en del av øret til motstander Evander Holyfield under en tittelkamp i Las Vegas. I 2011 intervjuet VG Holyfield om bittet og den herostratisk berømte fighten.

Han har inntil nylig gjort «comeback» av forskjellig art. Han har involvert seg i kampsporten MMA og gjort seg bemerket som produsent av legalisert marihuana.

Han har også opptrådt på Broadway: