Klar for Ranheim - igjen

Sivert Solli ønsket ikke å forlenge med Ranheim. Nå har han snudd.

Sivert Sollis kontrakt med Ranheim gikk ut ved årsskiftet. Nå er han enig med klubben om en ny avtale.

30.01.2023 13:29 Oppdatert 30.01.2023 13:41

– Slik vi skal spille nå, blir Sivert en tydelig rollespiller med stor fart og gjennombruddstyrke. Han er 25 år, og har allerede mye erfaring. Så blir det spennende å se om Sivert tar enda et steg og blir skikkelig god på dette nivået. Det ligger litt an for det, sier Tarjei Smågesjø i Ranheims sportslige utvalg.

