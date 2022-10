Endelig kan stortalentet smile igjen. Nå får Sverre (15) garanti av Rekdal

Skader har kludret til sesongen for Sverre Halseth Nypan (15). Men aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Fire trøblete måneder: Men de siste to ukene har Sverre Nypan vært tilbake «på ordentlig».

10 minutter siden

– Jeg har lagt på meg fire-fem kilo muskler i disse månedene. Jeg har behøvd dét, også, sier Nypan til Adresseavisen.

Han har ennå ikke debutert for Rosenborg i serien.