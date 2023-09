18-åringen vekker oppsikt: – Et talent på størrelse med Jakob

BRUSSEL (VG) Niels Laros (18) fra Nederland får Narve Gilje Nordås (24) til å ta frem store ord.

VIST STYRKE: Niels Laros har hatt noen sterke resultater denne sesongen. Her fra VM i Budapest. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 18:20

Under sist fredags Diamond League i Brussel, ble 18-åringen nummer fire på den uvanlige øvelsen 2000 meter i et sterkt felt. Tiden 4.49,68 er ny nederlandsk og europeisk U20-rekord.

I samme løp satte Jakob Ingebrigtsen verdensrekord med 4.43,13. Frem til da var europarekorden på 2000 meter, satt av Ingebrigtsen på Bislett i 2020 da han var 19 år, 4.50,01.

Narve Gilje Nordås kom på sjetteplass i Brussel – 96 hundredeler bak Niels Laros. Nordås bruker store ord på å beskrive ungguttens talent.

– Det er jo helt enormt, da snakker vi om et talent på størrelse med Jakob. Ingen tvil om det. Nå slår han meg på en 2000-meter, det er for all del imponerende at han står distansen såpass godt med tanke på at han egentlig er en løper som satser på 800 og 1500 meter, sier Nordås til VG.

Narve Gilje Nordås, Pietro Arese og Niels Laros under forsøket i VM på 1500 meter. Vis mer

Han tok bronse i VM bak Josh Kerr og Ingebrigtsen på 1500 meter. Da ble Niels Laros nummer ti med nederlandsk rekord på 3.31,25.

– Jeg er litt skuffet. Jeg løper alltid for førsteplass, sa Laros.

Han har i lengre tid blitt sammenlignet med Jakob Ingebrigtsen.

– Det er ganske kult å bli satt opp mot en som ham. Men en dag vil jeg prøve å slå ham, sa Laros ifølge det europeiske friidrettsforbundets hjemmesider i sommer.

Fakta Niels Laros’ personlige rekorder: 800 meter: 1.44,78

1500 meter: 3.31,25

2000 meter: 4.49,68

3000 meter: 7.48,25

5000 meter: 13.23,01 Vis mer

Kristian Ulriksen, selv en sterk langdistanseløper og som sammen med NRK-kommentator Jann Post står bak podkasten «I det lange løp», er spent på hvor mye mer nederlenderen har inne.

– Han har sikkert trent som en profesjonell løper fra han var 10–12 år, så man kan lure på hvor mye mer han har å ta ut. Det virker som han har veldig bra fartsressurser, sier Ulriksen.

– Han er et kjempetalent og på et skyhøyt nivå, men om han kan løpe 3.26 på 1500 meter 3.26 på 1500 meterverdensrekorden til Hicham El Guerrouj får gudene vite. Det er mange som kommer på det nivået han er nå, så er spørsmålet om veien opp til Jakob.

– Å sammenligne folk med Jakob er urettferdig. Jakob er best, er konklusjonen til Ulriksen.

Les også Andreas (17) slettet Jakob Ingebrigtsen-rekord

Laros vokste opp i Ooosterhout, en by med over 50.000 mellom Eindhoven og Rotterdam. Han er sønn av Marcel Laros og Sandra Laros-Hofmans, som begge var aktive friidrettsutøvere.

– Jeg vokste opp på friidrettsbanen og elsket det, har Laros sagt.

Han trenes av polske Tomasz Lewandowski. Det er broren til Marcin Lewandowski som la opp i 2022. Marcin hadde flere dueller med Ingebrigtsen-brødrene og tok EM-gullet på 1500 meter innendørs i 2019 foran Jakob.

– Om Laros klarer å holde seg skadefri frem til OL i Paris 2024, vil jeg bli overrasket. Det systemet de kjører er veldig krevende og krever at du må være skikkelig robust. De trener mye med fart, veldig høy terskel og piggsko, sier Ulriksen.

Lørdag løper Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Niels Laros en engelsk mil (1609 meter) i Diamond League-finalen i amerikanske Eugene. Ingebrigtsen løper også 3000 meter søndag.