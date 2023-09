Dette vet vi om bryllupet til Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson

Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen (22) og Elisabeth Asserson (22) gifter seg lørdag. De har vært et par i syv år.

STOR HELG: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson skal gi hverandre sitt ja. Her far VM i friidrett. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 17:52

Jakob Ingebrigtsen avsluttet en vanvittig sesong med å vinne to Diamond League-finaler på en engelsk mile og 3000 meter i USA sist helg. Og at sesongen er over, skal markeres storslagent.

Til helgen venter bryllup med Elisabeth Asserson. Det finner sted i Bragernes kirke i Drammen lørdag, mens festen holdes i Børsen festlokaler.

Asserson har fortalt Drammens Tidende at det vil være rundt 120 gjester og paret skal ha fem forlovere hver.

Børsen festlokaler har en stor ballsal.

– Ballsall var et stort ønske. Det henger igjen fra vi var yngre, har Asserson sagt til Drammens Tidende.

I DRAMMEN: Bragernes Kirke. Vis mer

Hun har fått hjelp av bryllupsplanlegger til festdagen.

– Fargene vi har gått for er rødt, gull, hvitt og rosa. Så ønsker vi blomster, levende lys og en atmosfære som gjør noe med rommet, sa Asserson tidligere i sommer.

Sist uke var hun i sveitiske Zürich og hentet den hvite bryllupskjolen, det delte hun med følgerne i sosiale medier. Etter bryllupet venter reise til Maldivene. Deres nye hus i Sandnes skal også være klart i høst.

– Jeg tror året 2023 er et av de mest innholdsrike for oss i løpet av livet. Det er mye man skal ha kontroll på. Men vi har mye flinke folk rundt oss. Elisabeth er flink til å hente inn flinke folk, sa Jakob Ingebrigtsen til VG i juni.

Asserson har ikke besvart VGs henvendelse om bryllupet.