Emil vil ikke, men lederne vurderer å sende ham til Sverige

Landslagsledelsen vurderer å sende flere løpere til Østersund neste helg. Emil Iversen vil ikke på Sverige-tur.

Emil Iversen blir skeptisk i blikket når han får spørsmål om Østersund-tur neste helg.

7 minutter siden

BEITOSTØLEN: – Det har vært mye skriverier. Jeg skal ærlig innrømme at forrige uke var et helvete for meg som skiløper. Det var mange mørke tanker og det vekket vonde minner fra fjoråret.

Emil Iversens fjerdeplass på Beitostølen var en ordentlig opptur. Etter fiaskoen i Ruka, der han heller ikke ville snakke med pressen etter en 35. plass, ble det enda mer bråk i dagene etter.