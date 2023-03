Hauger måtte bryte hovedløpet i Bahrain – må bytte motor og turbo

Formel 2-føreren Dennis Hauger fikk en lei start på sesongens første hovedløp i Bahrain og måtte bryte tidlig. Årsaken skal ha vært motorproblemer.

Dennis Hauger kjørte sesongens første hovedløp i Bahrain søndag.

05.03.2023 13:04

– Jeg har det ikke optimalt. Det er ikke den beste starten, når jeg vet vi hadde farten og kunne lett kommet på pallen, sa Hauger til Viaplay.

– Det er gode poeng som gikk i vasken på grunn av tekniske problemer, fortsatte han.

19-åringen startet i det fjerde beste startsporet, men var svært forsiktig inn i den første svingen og nordmannen falt dermed tre plasser.

Kort tid etterpå snurret en bil foran Aurskog-gutten, men Hauger klarte å kjøre seg helskinnet forbi.

– Der var Dennis heldig, men han taper nok litt på det, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Grunnet kaoset måtte sikkerhetsbilen ut på banen allerede på den første runde. MP Motorsport-føreren falt videre nedover på resultatlistene. Da sikkerhetsbilen var ferdig ute på banen måtte Aurskog-gutten rett inn i depotstoppet.

– Jeg klarte ikke engang å holde følge med sikkerhetsbilen. Jeg hadde null kraft, sa Hauger.

Må bytte motor og turbo

Senere måtte han bryte hovedløpet. Manager Harald Huysman opplyste til Viaplay at det skal ha vært problemer med turboen i bilen til Hauger.

– Det er turboen som gikk i stykker. Staget inn i turboen ble litt skjevt og så gikk det deler av det. Mest sannsynlig må de bytte motor og turbo før neste løp, sa Huysman.

– Et slikt turboproblem er helt utenfor teamets ansvar. Det er ikke noen her kan noe for, fortsatte han.

Huger bekrefter overfor Viaplay at han skal bytte både motoren og turboen før det neste løpet i Jeddah 18. mars.

2.-plass på sprinten

19-åringen skulle egentlig kjøre 32 runder på banen i Sakhir-ørkenen.

Théo Pourchaire vant løpet foran Ralph Boschung og Zane Maloney. Haugers lagkamerat Jehan Daruvala endte på 17.-plass.

Lørdag startet Hauger i det sjette beste startsporet og kjørte seg opp til en 2.-plass i sprintløpet. Det gjorde at han tok med seg åtte poeng i sammendraget.