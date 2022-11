Kilde med seier i utfor-åpningen: – Deilig

Aleksander Aamodt Kilde (30) har fått en drømmestart på farts-sesongen. Han vant seks hundredeler foran nummer to, Daniel Hemetsberger.

Kilde vant både Super G - og utforcupen sist sesong. Nå fortsetter han der han slapp med seier i Lake Louise i Canada.

Men det var tett i toppen. Østerrikske Hemetsberger var bare seks hundredeler bak, mens sveitsiske Marco Odermatt endte ett tidel bak og ble nummder tre.

– Helt enormt. Nervepirrende. Rett foran, det er deilig. Det kunne ikke vært en bedre start på sesongen, sier Kilde til Viaplay.

Nå kan han senke skuldrene litt foran de kommende konkurransene.

– Nå kan jeg bare gjøre jobben, jeg vet at farten er der, sier Kilde Viaplay.

Han la ut dette bildet på Instagram, mens han satt og ventet i lederstolen:

Kilde kjørte med startnummer seks og knyttet neven da han kom i mål og så den grønne tiden, som viser at man har kjørt raskest. Kilde fortalte om utfordrende forhold med vanskelig lys og mye is.

– Det var litt av en runde. Helt cowboy. Det slo mer enn jeg trodde. Det var vanskelig å vite hva som kom, sier Kilde til Viaplay.

Verdens beste fartskjører er kjæresten til en av verdens mestvinnende damer, Mikaela Shiffrin. Da det ble kjent gikk nyheten verden rundt:

Utforrennet ble utsatt fredag, men lørdag tillot forholdene renn.

Nummer to i rennet er ikke skuffet over at han var seks hundredeler bak Kilde.

– Jeg er glad. Jeg er kjempefornøyd, sier Daniel Hemetsberger til Viaplay.

UTFORDRENDE: Aleksander Aamodt Kilde på vei ned utfortraséen i Lake Louise i Canada lørdag.

Det var flere norske som kjørte i Lake Louise. Adrian Smiseth Sejersted var 2,57 sekunder bak Kilde i mål, Henrik Røa var 3,73 sekunder bak og Markus Nordgård Fossland endte 4,88 sekunder bak Kilde.

Henrik Kristoffersen sørget for norsk på pallen også i sesongåpningen i Sölden, da han ble nummer tre i storslalåm. Da vant Marco Oldermatt, som ligger som nummer tre i lørdagens utfor.

Søndag er det Super G i Lake Louise.