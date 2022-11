Medier: Iransk fotballspiller arrestert for «antistatlig propaganda»

Ifølge flere medier skal en iransk fotballspiller være arrestert for «antistatlig propaganda».

ARRESTERT: Voria Ghafouri skal være arrestert av iranske myndigheter.

24. nov. 2022 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

Iranske sikkerhetsstyrker skal ha pågrepet fotballprofilen Voria Ghafouri for å ha spredt propaganda mot den islamske republikken, ifølge flere iranske medier.

35-åringen ble pågrepet etter en treningsøkt med klubben sin Foolad Khuzestan torsdag og anklaget for å ha «skadet omdømmet til landslaget og spredt propaganda mot staten», skriver nyhetsbyrået Fars.

Nyhetsbyrået utdyper ikke hva Ghafouri skal ha gjort eller hvordan han angivelig skal ha spredt propaganda.

Også TV-kanalen Iran International opplyser at 35-åringen er pågrepet. Ifølge kanalen har Ghafouri åpenhjertig støttet demonstranter, spesielt folk i Kurdistan.

35-åringen har 28 landskamper for Iran.

På sin egen Instagram-konto har han tidligere gått ut mot utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

«Mr Zarif, du sier at du er stolt av at du er under press på grunn av Palestina, Libanon, Jemen og Syria, vit at det ikke er du som er presset. I realiteten er det vanlige folk som er under press», skrev han i en post til hans 3,3 millioner følgere, som senere har blitt fjernet, ifølge The Independent.

«Det er som om de kaster salt i folks sår. Alle mennesker er presset, og lederskapet sier ting som bare gjør det verre», fortalte han i et intervju da han ble spurt om innlegget.

ØVERSTE LEDER: Ayatolla Ali Khamenei (83) har vært Irans øverste leder i 43 år.

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei svarte raskt. I en tale til minne om dødsfallene til 27 personell fra revolusjonsgarden som ble drept i et nylig selvmordsbombeangrep, svarte han Ghafouri.

"Noen mennesker som utnytter landets sikkerhet for å jobbe og drive sport burde vite at det er slik sikkerheten er sikret," sa han.

Timer senere innkalte sports- og ungdomsdepartementet Ghafouri til avhør. Idrettsministeren, Bijan Zolfagharnasb, ba offentlig idrettsutøvere slutte å kommentere politiske saker.

Det iranske landslaget vakte oppsikt da de møtte England i fotball-VM mandag. Før kampen valgte landslagsspillerne å ikke synge nasjonalsangen. Flere av de iranske supporterne valgte også å bue da nasjonalsangen ble spilt.

I Iran har det vært store protester mot regimet siden den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september.