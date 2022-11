Nå er vi jammen i gang igjen

Engasjement: John Northug fulgte sprintfinalen fra Ruka fra godstolen hjemme i Framverran.

KOMMENTAR: Det var naturlig å tro at Northug-æraen var over etter et tiår i rampelyset. Slik ble det ikke, heldigvis.

FRAMVERRAN: Armene er lagt i kors, den venstre foten dirrer.

«Den e god, den e god».