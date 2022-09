Klæbo ikke i tvil etter bråket: Riktig å splitte skitoppens jobb

Johannes Høsflot Klæbo er glad for at han får en ny sjef i høst. Skistjernen mener det er en sårt tiltrengt endring.

Johannes Høsflot Klæbo gjør seg klar for ei intervalløkt på rulleski i OL-anlegget Soldier Hallow. I 2002 vant skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen fire gull på denne arenaen.

– Alle har lest nyhetene og diskusjonene i media, og det er verken noe vi eller Norges Skiforbund ønsker skal stjele fokus. Jeg tror det er sunt for Espen (Bjervig) og skiforbundet at rollene splittes. Spesielt for kommunikasjonen sin del.

Johannes Høsflot Klæbo er med på Teams fra Park City i Utah, over 7300 kilometer hjemmefra. Skistjernen legger ned ukevis i høyden sammen med pappa og manager Haakon. Han trøbler fortsatt med den ene hamstringen, men er på skjema i rehabiliteringen.