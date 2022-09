Sier opp jobben - blir fulltidsmanager for Casper Ruud

Casper Ruuds tante, Tina Falster, har tatt over som manager for verdenstoeren i tennis.

PÅ HJEMMEBANE: Casper Ruud møtte norske fans da han spilte Davis Cup for Norge i Lillehammer sist uke.

– Jeg syns det er veldig stas å jobbe med lidenskapen min, og ekstra stas at han er nevøen min. Jeg er veldig stolt av Casper, sier Falster til VG.

Venke Aure ga seg som manager etter finale-tapet i French Open i sommer. Falster har allerede hatt noen oppgaver i Team Ruud, men nå tar hun over som fulltids manager. Hun skal jobbe i team med advokat Sølve Herdal. Han har ansvaret for å ivareta inngåelse og forvaltning av sponsorkontraket, mens hun har ansvaret for resten.

– Jeg skal sørge for at ting går smidig for laget, ha oversikt over program på reiser og passe på at han er der han skal være til enhver tid, og holde kontakten med norsk og utenlandsk presse, sier Falster.

TANTE OG MANAGER: Tina Falster har tidligere jobbet 17 år i TV 2. Nå gir hun seg i Tennisforbundet for å jobbe på heltid med Casper Ruud.

Managerjobben er fulltidsjobb. Derfor har Falster sagt opp stillingen som kommunikasjons- og ungdomsansvarlig i Tennisforbundet, etter nesten tre år. De ansatte i forbundet ble informert om det tirsdag.

Ruud er nummer to på verdensrankingen etter blant annet to finaler i Grand Slam dette året. Rafael Nadal ble for sterk i Paris i juni, mens det ble tap mot Carlos Alcaraz i US Open.

Sølve Herdal har jobbet med Ruud siden 2017. Med den massive suksessen på tennisbanen utgjør Ruud rundt halv stilling for advokaten. Herdal forteller at teamet har gode kort på hånden i forhandlinger etter suksessen.

– Det er voldsomt med henvendelser. Casper har hatt en fantastisk utvikling, sier Herdal.

Casper Ruud har også et amerikansk management. Tina Falster gleder seg over at tennis er blitt større i Norge.

– Det har vært en eksplosiv pågang, mest fra norsk presse som har hengt seg på. Det er veldig gøy. Det er det vi har håper på hele tiden, at tennis skal bli stort i Norge, sier Falster til VG.

– Når du går inn i denne jobben som tante (søster til Casper Ruuds mor), hva tenker du om potensielle familiefeider?

– Det skal nok gå bra. Det er så mye positivt som skjer. Det er stor takhøyde i denne familien, svarer Falster muntert.