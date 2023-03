Varsel om sprengkulde foran ski-NM

Yr melder om kalde morgener under ski-NM del to på Tolga denne uken, men det eneste som bekymrer arrangøren er gjennomføringen av onsdagens paraøvelser.

En kald Mari Ann Landsem fra Henning skilag i mål etter stafetten over 3 x 5 km kvinner i NM på ski på Gjøvik. Da var det kaldt for utøverne.

27.03.2023 10:23

På yr.no meldes det om temperaturer ned mot minus 18 og 19 i løpet av natta og morgenen på Tolga mot slutten av denne uken.

For de kortere langrennsøvelsene er det minus 18 som er grensen for gjennomføring av renn. Under ski-NM på Gjøvik tidligere i vinter endte det med avlysning av skiathlonrennene lørdag 21. januar. Da var det 23,1 kuldegrader på det kaldeste da starten skulle ha gått.

Dagen etter kunne stafettene arrangeres etter at temperaturen så vidt snek seg over kuldegrensen.

I Tolga tror man ikke at det ender med at noen av rennene må avlyses.

– I dag tidlig var det minus 24 på stadion, men det går fort oppover i løpet av formiddagen. Dette er vanlig vårvær her oppe. Det er om morgenen det er kaldest, sier rennleder Anne Berit Nordvang til NTB.

Arrangøren er mest bekymret for om paraøvelsen kan gå av stabelen som oppsatt onsdag, men de tror at også det skal gå fint.

– Vi er egentlig glad for kulden. Det betyr at løypene holder seg fint, og at det blir topp forhold, sier rennleder Nordvang.

Ski-NM på Tolga starter med lagsprinter onsdag. For seniorene avsluttes det med tre- og femmil fredag.