Stjernefall i kvalifiseringen i Formel 1 - Verstappen suveren

Max Verstappen (25) er i beste startspor for 25. gang i sin Formel 1-karriere. Samtidig var det et stjernefall under den dramatiske kvalifiseringen i regnet i Canada.

17.06.2023 23:13 Oppdatert 18.06.2023 00:08

– Det er bare å ta av seg hatten for Verstappen. Han er i en klasse for seg, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Veteranen Nico Hülkenberg (35) kom på en sensasjonell 2. plass. Det er den nest beste Haas-kvaliken noen gang.

– Dette kommer litt uventet. Men jeg er glad og stolt, sier tyskeren - som overraskende ble tatt inn i Formel 1-varmen igjen denne sesongen. Det er hans første hele sesong siden 2019.

Hülkenberg er imidlertid innkalt til dommerne - mistenkt for å ha kjørt for fort under rødflagg.

To av de største stjernene i Formel 1, Charles Leclerc (Ferrari) og Sergio Pérez (Red Bull) var ikke blant de ti som kom til den avgjørende kvalifiseringsomgangen.

Det er tredje gang på rad at Sergio Pérez ikke kommer seg til Q3 og får en av de ti beste startsporene. Meksikaneren er den eneste utenom Red Bull-kollega Verstappen som har vunnet Formel 1-løp i 2023.

– Merkelig at Ferrari misser med Leclerc, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

Leclerc selv var alt annet enn fornøyd etterpå:

– Jeg hadde en klar mening, og vi gikk for noe annet, sier Leclerc og varsler en alvorsprat i Ferrari-teamet.

– Ferrari gjør feil på feil på feil når det gjelder strategi, sier Gulbrandsen i Viaplay-studio.

Fernando Alonso, Lewis Hamilton og George Russell følger etter Verstappen og Hülkenberg i startposisjonene tre, fire og fem i søndagens løp, som går på Viaplay kl. 20.00.

Alpine-føreren Pierre Gasly røk ut i Q1. Han var rasende over at Carlos Sainz ødela runden hans. Sainz skapte trøbbel også for Yuki Tsunoda.

Slik reagerte Gasly:

– Det blir kanskje fem plassers straff for Sainz, sier Atle Gulbrandsen i Viaplay-studio.

Max Verstappen vant Canada Grand Prix i 2022 etter at løpet måtte avlyses to år på rad som følge av pandemien. Før det hadde Sebastian Vettel vunnet to ganger på rad.

Veteranene Lewis Hamilton (38) og Kevin Magnussen (30) laget show på pressekonferansen lørdag. De snakket om at dansken denne helgen når milepælen 150 Formel 1-løp.

– 150 løp høres mye ut, men det føles ikke så mye. Jeg blir alltid overrasket når det kommer nye førere inn i Formel 1 og jeg ser deres alder. Når jeg så tenker på min egen alder, føler jeg meg plutselig så gammel. Tiden flyr, og jeg er ikke ung lengre.

– Hvor gammel er du? spurte Hamilton.

– Jeg er 30.

– 30! utbrøt 38-åringen.

– Er du overrasket over at jeg ikke er eldre? undret Magnussen.

– Jeg tror det er skjegget, svarte Hamilton.

– Så jeg ser gammel ut! Folk sier jeg ser eldre ut enn min far, sier Magnussen, som er sønn av den tidligere Formel 1-føreren Jan Magnussen.