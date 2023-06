Ruud får fransk motstand i første Wimbledon-kamp

Casper Ruud ble trukket mot nummer 198 i verden, Laurent Lokoli, i første runde av den prestisjefylte Grand Slam-turneringen i England.

GRAND SLAM: Casper Ruud under Wimbledon i 2022.





30.06.2023 11:39 Oppdatert 30.06.2023 11:51

Det ble også klart at Novak Djokovic, som slo Ruud i finalen av French Open, er på samme side av turneringstreet. Det betyr at de to vil møtes på vei mot finalen dersom de går langt nok i turneringen.

I en eventuell kvartfinale kan Ruud møte Jannik Sinner. Italieneren er rangert som nummer åtte i verden. Vinneren av den kampen møter Djokovic i semifinalen.

Første runde i Wimbledon blir faktisk Ruuds første kamp siden han tapte French Open-finalen for Novak Djokovic. Etterpå tok nemlig nordmannen et avbrekk fra tennis, der han blant annet har prioritert å dra på konserter, spille golf og lade batteriene hjemme i Norge.

Ruuds noe spesielle oppladning til Wimbledon, har vekket oppsikt i sosiale medier.

– Folk tror kanskje at jeg ikke tar det veldig seriøst, men jeg gjør faktisk det. Jeg ønsker å gjøre det bra, men du må prioritere tiden din. Det er hektisk etter Wimbledon, det blir en lang sommer der jeg må forsvare flere resultater, blant annet US Open-finalen, sier Ruud i sin egen podkast «Ruud Talk».

Tennisspillerne samler nemlig opp poeng etter hvordan de presterer. Dette danner grunnlaget for den såkalte «ATP-rankingen», der Ruud er nummer fire. Spillerne beholder poengene frem til den neste utgaven av den gitte turneringen.

US Open, der Ruud samlet sammen 1200 poeng i fjor, er naturligvis et stort høydepunkt.

– Jeg ble også valgt til å spille Laver Cup. Derfor skal jeg tilbake til Nord-Amerika, før turen går til Asia. Det blir en lang og hektisk sensommer. Jeg så derfor på terminlisten at dette var den eneste perioden jeg kunne slappe av. Kroppen min sier at jeg trenger det, forklarer Ruud.

Wimbledon er for øvrig den Grand Slam-turneringen nordmannen har prestert klart svakest i. Det er kanskje ikke så rart når det ikke finnes gressbaner i Norge. Faktisk står han med bare én seier i turneringen: Mot Ugo Humbert i den første runden i fjor. Han røk ut i den påfølgende kampen.

Motivasjonen er større for å prestere i år. I fjor sto det nemlig ingen poeng på spill. Grunnen var at arrangøren nektet russere og belarusere å delta i turneringen. I 2023 ble utestengelsen opphevet og som konsekvens ble poengene gjeninnført.

– Det var vanskelig å føle seg motivert siden jeg ikke var favoritt til å vinne. Dette året er det annerledes. Gjør du det bra, kan du plukke opp noen poeng. Men hvis jeg ikke gjør det, går det helt fint, sier Ruud.