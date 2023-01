Selger gullkalven for 100 mill: - RBK har ikke noe valg

Ekspertene er ikke i tvil: Når Benfica legger 100 millioner kroner på bordet for Casper Tengstedt, må det bli salg.

Jesper Mathisen, ekspert i TV2, er tydelig: - Det er en kjempedeal av de som sitter i det sportslige apparatet. Du kan ikke drive butikk bedre.

10.01.2023 16:13 Oppdatert 10.01.2023 16:26

– RBK må selge når det er riktig for RBK - når de tror at de får mest for ham. Hvis dette nå blir et av de største salgene fra norsk fotball noensinne, forstår jeg dem, sier Viasat-ekspert Pål-André Helland til Adresseavisen.

– Når det kommer et så høyt bud, er det umulig å si nei. Uansett hvor viktig og god han har vært for RBK. At man har truffet så bra at man kan selge videre med en sånn fortjeneste etter et halvt år, er spinnvilt, sier Adressas «Ivers-ekspert» Michael Karlsen.

