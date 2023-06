Mol og Sørum fortsetter å dominere: – Kan bli tidenes beste

LILLESAND (VG) Verdensenerne Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) har pangåpnet 2023-sesongen. Sandvolleyballekspertene tror paret kan trone øverst i 10–15 år fremover.

– Ja, det tror jeg. Jeg vil faktisk si at vi er på vei til å se tidenes beste par innen sandvolleyball. Og tidligere har vi sett folk holde meget høyt nivå til de er 40 år, sier tidligere landslagsspiller og VM-bronsevinner Jørre Kjemperud til VG.

Før VM-gullet i Roma i fjor kom Jan Kvalheim med samme spådom overfor VG:

– De har dominert sandvolleyball de siste fire årene. Det er helt rått det de har prestert og det de presterer. De kan dominere i 10–15 år til, sa den tidligere europamesteren.

De regjerende verdens- og olympiske mesterne har ingen planer om å gi seg med det første.

– Det er jo sånn i sandvolleyballen at man kan holde på til man er 40. Men det øverste nivået har man kanskje på rundt 29–30 år. Vi får se hvor lenge vi syns det er moro, sier Christian Sørum til VG.

– Vi elsker jo å spille fortatt. Og digger livsstilen med å reise rundt i verden og få oppleve mye spennende. Holder vi oss skadefri og har lysten så holder vi det gående, lover Anders Mol.

Jørre Kjemperud trekker frem brasilianske Emanuel Rego med tre VM-titler og ett OL-gull som noen å måle opp mot. I verdensserien dro han frem enorme resultater over mange år, ofte sammen med Ricardo Santos.

Allerede drivende dyktige Mol og Sørum har virkelig imponert hittil i 2023-sesongen. På fem turneringer har det blitt fem finaler og tre seire. Den siste i Tjekkiske Ostrava. Sammen med Hendrik Mol og Mathias Berntsen tok de, på hjemmebane i Lillesand på Sørlandet, Norge videre til runde to av Nations Cup der europeiske land kjemper om en ekstra OL-plass til Paris-lekene neste år.

– Det har på en måte vært en helt syk start i år. Det er den beste starten vi har hatt på en sesong, konstaterer Christian Sørum.

– Hvis man ser på semifinalene så har det kanskje vært 20 forskjellige lag som har vært der, så det er ekstremt jevnt i toppen. Men vi har klart 5/5 finaler, fortsetter Mol.

Norge leder verdensrankingen, men mer overraskende for mange er det at et svensk par er inne på annenplassen.

SVENSKE TALENTER: München, Sveriges David Åhman og Jonatan Hellvig med gullmedaljer etter finalen i sandvolleyball-EM på Königsplatz i München.

David Åhman og Jonathan Hellvig, begge 21 år, gikk forbi Mol og Sørum i fjorårets europamesterskap i München og tok gullet.

– Er det et norsk-svensk rivaloppgjør i emning?

– Haha, den hadde ingen sett komme for ti år siden i sandvolleyballen. Det er to spillere som har en spennende spillestil med hurtighet og iver som vi må forsøke å matche fremover, forteller Sørum.

PS: I helgens NM-turnering i Lillesand splitter Mol og Sørum opp og deltar med brødrene sine. Anders Mol spiller med Adrian Mol, og Christian Sørum med Aleksander Sørum.