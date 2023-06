Ny Champions League-triumf: Katrine Lunde tidenes håndballdronning

BUDAPEST (VG) (Vipers-Ferencvaros 28–24) 43 år gammel fortsetter hun å sope inn titler. Katrine Lunde ble historisk med sin syvende Champions League-triumf.

forrige











fullskjerm neste HISTORISK: Katrine Lunde vant Champions League for syvende gang. 1 av 5 Foto: Beate Oma Dahle / NTB





– Det er fantastisk. Det er bare en drøm at vi klarer å få det til med Vipers nok en gang, sier Lunde med gullmedaljen rundt halsen til Viaplay.

Foran et rekordstort hjemmepublikum – 20.022 tilskuere i Ungarn – leverte hun det samme keeperspillet som har gitt henne legendestatus de siste 20 årene: 16 redninger gir en redningsprosent på 46. Helt rått i en finale.

– Lunde tar det hun skal, og litt til. En redningsprosent på 46 prosent er rett og slett fantastisk, sier Viaplay-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

– Hva er det med deg og finaler?

– Jeg vet ikke helt jeg. De jobber bra foran meg, også er det jo gøy å spille finaler da., sier Lunde og legger til at dte blir en rolig feiring med familien som er på plass i Ungarn.

Kristiansand-klubben vant sin tredje strake CL-tittel i suksesstrener Ole Gustav Gjekstads siste kamp for Vipers.

– Jeg har det veldig bra. Er litt sliten, men det var en god avslutning og en fantastisk kveld, sier Gjekstad til Viaplay.

– Gruer du deg til å slutte?

– Nei, jeg gleder meg. Nå er jeg sliten. Det har gått litt opp for meg at jeg har ledet denne gjengen for siste gang, også var det en fantastisk avslutning.

Ingen kan matche Lundes syv titler fra opprettelsen av Champions League i 1993.

Nora Mørk, Bojana Popovic, Ausra Fridrikas og Vipers-venninnen, Jana Knedlikova, kommer nærmest med seks triumfer.

– Man kan se på det på to måter. At man har vært flink, og jeg synes jo selv jeg har levert bra i min karriere. Også kan man si at jeg har holdt på lenge, sier Lunde til Viaplay og ler.

Men VG gjør oppmerksom på at Spartak Kyivs mangeårige midtpunkt, Zinaida Turtchina (72), i sin tid vant forløperen Champions Cup hele 12 ganger.

Katrine Lunde vant Champions League med søsteren Kristine Lunde-Borgersen i Viborg i 2009 og 2010, før det ble to nye triumfer med Györ i 2013 og 2014. De tre siste sesongene har Vipers fra hjembyen Kristiansand vunnet den aller gjeveste tittelen i Europa.

STORKAMP: Katrine Lunde levert igjen en stor finale.

– Det hadde jeg aldri trodd da jeg dro hjem, sier hun til VG.

– Det er veldig gøy, sa hun til VG etter EM-finalen mot Danmark i november.

Lunde gikk illsint inn til pause. Hun leverte en praktredning fra FTC-høyrekanten Antje Malenstein, men et Vipers i undertall klarte ikke å stoppe skuddarmen til Szandra Szöllosi-Zacsik i de siste sekundene.

Det kokte like mye i Ferencvaros-fansen som i Lunde.

Vipers ledet «bare» 14–13 etter å ha vært i front med fem mål på det meste. Men Ole Gustav Gjekstad valgte å rullere på laget da det gikk som best. Anna Vjakhireva, Jamina Roberts og Marketa Jerabkova fikk mer hvile enn mot Györ lørdag.

I SENTRUM: Anna Vjakhireva leverte en ny stor kamp.

Da de største Vipers-stjernene kom tilbake på banen var de ikke i samme rytme som frem til 9–4-ledelse. Vjakhireva leverte fire mål og fem assist, men også banens beste misset inn mot hvilen.

Dermed var Katrine Lunde forskjellen ved pause. Hun ledet 6–2 i redninger på Ferencvaros-målvaktene. Og det skulle komme mange flere.

Fakta Vipers-målene Anna Vjakhireva 6, Sunniva Næs Andersen 6, Jamina Roberts 5, Marketa Jerabkova 4, Jana Knedlikova 3, Tuva Høve 1, Katarina Jezic 1, Lysa Thcaptchet 1 og Ragnhld Valle Dahl 1. Vis mer

Andre omgang startet med Vjakhireva tilbake på sporet. Hun sendte Vipers i tomålsledelse. Før Katrine Lunde leverte en ny kanonredning på Malestein. Jamina Roberts fulgte opp med to superraske mål på fjærlette ben.

Vipers var tilbake i firemåls ledelse.

Silje Waade fikk tillit fra start i Vipers-forsvaret. Hun traff ikke på alt, men spredde aggressivitet og taklingsvilje rundt seg.

Resten tok Katrine Lunde seg av.

UT MED TOMORI: Zsuzsanna Tomori fikk rødt kort av de bosniske finaledommerne.

Så smalt fjorårets Vipers-spiller Zsuzsanna Tomori til Vjakhireva i pannen.

– Det er rødt kort. det er ikke til å lure på en gang, meldte Viaplay-eskpert Gunnar Pettersen.

Dermed var midtpunktet i FTC-forsvaret ute 25 minutter før slutt.

Resten ble nesten enveiskjøring. Sunniva Næs Andersen løp de rosa inn til en ledelse som aldri kunne ryke.

Vipers lekte seg til Champions League-tittel nummer tre.