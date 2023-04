Bokseren Khan utestengt i to år

Den britiske bokseren Amir Khan (36) er utestengt i to år etter å ha gjort en doping test med et forbudt stoff.

04.04.2023 10:30 Oppdatert 04.04.2023 10:47

Det var før en kamp mot Kell Brook i februar 2022 at det ble kjent at Khan hadde testet positivt på en dopingtest. Utestengelsen varer til 5. april 2024.

Khan testet positivt for stoffet ostarin, skriver britiske medier. Ostarin ligger under gruppen SARMer, som står for Selektive androgenreseptor-modulatorer (SARMer), ifølge Antidoping Norge. Det er en gruppe stoffer som har lignende anabole effekt som anabole steorider.