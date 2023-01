Gulliksen-briljans da Norge snudde i ny seier før VM

(Norge - Brasil 30–23) Norge slurvet mot Brasil i første omgang, men med Kevin Gulliksen (26) i scoringsform ble det nok en komfortabel seier for Jonas Willes menn før VM-start fredag.

TOPPSCORER: Kevin Gulliksen viste storform i Norges seier mot Brasil, og ble toppscorer med åtte mål.

07.01.2023 18:10

Håndball-VM nærmer seg med stormskritt. Norge spiller første kamp i gruppespillet fredag, og finpusser formen i Gjensidige Cup.

Etter storseieren mot Portugal torsdag, fikk Norge tøffere motstand i Trondheim Spektrum mot Brasil lørdag. De norske gutta slurvet mye før pause, men snudde like før hvilen og ledet før andre omgang.

Brasil og strekspiller Rogerio Moraes Ferreira skapte problemer for nordmennene i første omgang, og ledet på det meste med tre mål.

Gulliksen sørget for ledelse rett før pause, og fortsatte med lekre scoringer i andre omgang. Han ble også kåret til banens beste av en lokal jury.

Da Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås også stengte buret i andre omgang, ble det til slutt en komfortabel seier for Norge. Erik Toft, som opererte begge lyskene i november, var tilbake for Norge mot Brasil og noterte seg for både scoring og assist.

Sander Sagosen, som var tilbake for Norge mot Portugal, noterte seg for ni målpoeng lørdag.

I FORM: Sander Sagosen har funnet formen før VM. Mot Brasil ble det fire scoringer og fem målgivende pasninger.

Søndag møter det norske landslaget USA i siste kamp før VM.

Norge kvalifiserte seg til VM gjennom tredjeplassen i EM 2020, og spiller første kamp i gruppespillet mot Nord-Makedonia fredag. Argentina og Nederland er også i samme gruppe, og møter nordmennene 15. og 17. januar.

Mesterskapet som arrangeres i Sverige og Polen blir Jonas Willes første som landslagstrener. Wille overtok treneransvaret etter mangeårig landslagssjef Christian Berge, som hadde hatt jobben siden 2014.