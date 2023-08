Nordås får eget bosted under friidretts-VM – vil være med Gjert

Narve Gilje Nordås kommer ikke til å bo sammen med resten av den norske troppen under friidretts-VM. Han skal holde til sammen med trener Gjert Ingebrigtsen.

Publisert: 16.08.2023

Det er NRK som får dette bekreftet.

– Best sånn, så får jeg bodd sammen med trener og treningskamerat, skriver Gilje Nordås i en tekstmelding til statskanalen.

Han understreker at det er sportslig fokus som er hovedårsaken.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik bekrefter at det var et ønske fra Nordås å bo sammen med Per Svela og Gjert Ingebrigtsen.

Svela er akkreditert som Nordås sin trener i Budapest. Årsaken er at trener Ingebrigtsen ikke ble innvilget akkreditering.

Nordås skal løpe både 1500 og 5000 meter under VM i den ungarske hovedstaden. Forsøk på førstnevnte distanse er kommende lørdag.