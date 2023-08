Derfor har Hovland braksuksess: Ny trener, forvandlet nærspill og ny stil

Viktor Hovland (25) har aldri spilt bedre enn denne sesongen og kan krone det hele med å vinne PGA-sluttspillet denne helgen. VGs ekspertpanel peker på fire forklaringer for suksessen.

BRØLER FRA SEG: Viktor Hovland ligger som nummer fem på verdensrankingen. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 19:49

Se Tour Championship torsdag til søndag på Eurosport Norge og Discovery+. VGs sportskalender oppdateres kontinuerlig med Hovlands spilletider.

Søndag satte Norges golfstjerne banerekord på sisterunden og tok en av karrierens største seirer ved å vinne BMW Championship. Det er del to av de tre turneringene som utgjør PGA-sluttspillet med sponsornavnet FedEx-cup, og nordmannen er i posisjon for å vinne sammenlagt.

I så fall vil Viktor Hovland fra Ekeberg i Oslo være ansett som PGA-tourens beste golfer denne sesongen.

Hva er kriteriene bak nordmannens sementering av posisjonen sin i verdenstoppen det siste året?

VG har søkt svar hos golfeksperter – innenriks og utenriks.

VGs EKSPERTPANEL: Henrik Bjørnstad (øverst til venstre), Per Haugsrud og Marius Thorp følger Viktor Hovland gjennom arbeid for rettighetshaver Discovery. Ryan Lavner (nede til høyre) er seniorreporter hos NBCs Golf Channel. Vis mer

1. TRENERBYTTET

Noe av det siste Viktor Hovland gjorde i 2022, var å vinne Tiger Woods-turneringen Hero World Challenge. Den første turneringen i 2023 bød derimot med 18. plass, ti slag bak vinner Jon Rahm. Da tok nordmannen grep.

Han kontaktet selv Joseph Mayo, ifølge NBC.

Den digre amerikaneren drev selv med volleyball frem til han var 18, men en øyeskade hindret videre satsing. Da gikk han over på golf, men forsvant en periode til profesjonelt pokerspill før han kom tilbake til sporten.

Da som trener, og gjennom en analytisk tilnærming, et dataverktøy og sosiale medier slo han seg opp som «Trackman Maestro».

PEKT UT SOM SUKSESS: Viktor Hovland sammen med trener Joseph Mayo under en turnering i California i februar. Vis mer

Tilnavnet fikk han fra sitt foretrukne svinganalyseprogram. I februar bekreftet Viktor Hovland samarbeidet overfor Discovery, og at de hadde diskutert det en stund i forkant.

– Det er kult å ha noen som virkelig forstår det de snakker om. Han kan forklare det vanskelig eller komplisert, men gjør det veldig, veldig lett for meg å få til det vi prøver på, sa Hovland.

Noe av det første «svingdoktoren» gjorde med Hovland, var å sende ham til Dallas. NBC har fortalt at Mayo-kompanjongen Jon Sinclair som studerte 3D-bilder av nordmannens utslagsteknikk og mente en justering av hoften og brystet måtte til.

– Dette viser at Hovland knytter til seg de rette folkene. Og at han heller ikke er redd for å ta de kjipe samtalene om at dette funker ikke lenger, mener Henrik Bjørnstad Henrik BjørnstadDiscovery-eksperten var selv PGA-proff i sin karriere som aktiv om trenerbyttet, som førte til at Jeff Smith var ute som trener etter to og et halvt år.

2. CHIPPINGEN

– Det var ekstremt sjeldent å se en spiller av hans kaliber å ha en så åpenbar mangel i spillet sitt, sier NBCs golf-journalist Ryan Lavner Ryan LavnerAmerikansk golfreporter for NBC/Golf Channel.

I en artikkel fra mars i år påpekte han at nordmannen er en av de svakeste på touren rundt greenen, en velkjent utfordring for Hovland:

25-åringen har brukt både seiersintervjuer og sosiale medier til å ironisere over sitt eget nærspill.

Nå viser tallene noe annet. I år har han klatret nærmere 90 plasser på PGA-statistikken som tar for seg spillet rundt greenen (28 meter fra greenkanten), og Discoverys ekspert Marius Thorp Marius ThorpSelv et stort golftalent, som spilte Challengetouren og Europatouren, profesjonelle nivåer under PGA viste frem følgende analyse for å forklare fremgangen:

– Det han har gjort med nærspillet, er det veldig få som greier. Treneren skal ha masse av æren, men det handler mest om en ekstrem arbeidsmoral, mener Henrik Bjørnstad.

19. mars 2022, altså cirka midtveis i forrige sesong, lå Hovland sist på nærspill-rangeringen (som nummer 211). Da tapte han nesten 0,9 slag per runde til feltet hver gang han skulle løfte ballen inn på greenen.

– Det er fantastisk å se hvor raskt han har hatt fremgang her. Han har lagt enormt med arbeid i å adressere sin største svakhet, og det er hovedgrunnen til at han har hatt sin beste sesong i karrieren i 2023, sier Lavner.

HAR ØKT FLERE METER: Viktor Hovland slår ut under BMW Championship sist helg. Vis mer

3. LENGRE UTSLAG

Hovland har i snitt lagt på 7,3 meter med driveren sammenlignet med tre år tilbake i tid. Forrige sesong slo han hakket lengre enn denne sesongen, men nøyaktigheten nå er en helt annen.

– Han har økt både hastigheten og lengden uten å miste presisjonen, påpeker Marius Thorp.

I snitt slår Hovland drøyt 307 yards (281 meter) på de hullene som gir grunnlaget for «driving distance»-statistikken.

4. MINDRE AGGRESSIV

2023-utgaven av Viktor Hovland går i mindre grad for flagget. I sum peker ekspertene på erfaringen, mer modenhet, klokskap og trenerbyttet for flere trygge valg.

– Han balanserer safe og aggressivt nå. I collegegolf (der Hovland har «golfoppdragelsen» sin) er det all-in hele tiden. Kulturen er sånn, resultater teller og scorekortet er det eneste trenerne ser på. Konsekvensene er heller ikke så store. Det har nok hengt igjen litt for ham, tror Henrik Bjørnstad.

Hovland har siden han ble PGA-proff vært en strålende jernspiller og blant verdens beste på de lange slagene. Nordmannens statistiker Edoardo Molinari mener de beste jernspillerne «shortsider» seg, altså havner på feil side av greenen etter innspillene, rundt 15 prosent av gangene.

Hovland var oppe i det dobbelte. Beskjeden fra Joseph Mayo var ikke til å ta feil av:

– Strategien din er for hyper! meldte den norske golfstjernens nye trener, ifølge PGATour.com.

Mayo var sikker på at triumfer hadde røket som følge av den svært offensive stilen og har nevnt Arnold Palmer-turneringen i mars som et eksempel:

Etter turneringsseieren i The Memorial i juni snakket både Hovland og Mayo om endringene i spillet hans. Eurosport beskrev det som «Nye Hovland».

– De har forenklet svingen hans, og med hjelpen fra Molinari har de fasilitert en bedre plan for tankegangen på banen, mener Ryan Lavner.

Det har løftet stabiliteten ytterligere. 26 ganger på rad har Hovland greid cut’en i PGA-sammenheng. Bare verdenssekser Xander Schauffele kan vise til en bedre rekke akkurat nå (32).

– Alle på PGA-touren og profesjonelle nivåer under har et mer eller mindre likt høyestenivå. Men det finnes tusenvis av golfere som kan gå ekstremt lave runder. Bare et knippe spillere kan begrense de dårlige dagene, sier Henrik Bjørnstad.