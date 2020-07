Norsk supertalent (17) tok gjev pallplass etter dramatisk avslutning

Dennis Hauger (17) tok karrierens beste resultat da han ble nummer tre i søndagens Formel 3-løp.

Dennis Hauger er en del av Formel 1-laget Red Bulls ungdomsakademi. Berit Roald

6 minutter siden

Pallplassen var Haugers første i Formel 3, som er to nivåer under Formel 1.

17-åringen startet som nummer tre og fikk en skikkelig knallstart på Hungaroring-banen. Regnet skapte krevende forhold, men Hauger imponerte stort.

Dermed tok han karrierens beste plassering så langt - og det før han er gammel nok til å ta lappen hjemme i Norge.

Les også Karrieren i motorsport startet i bleier. Nå nevnes 16-åringen som Norges kommende Formel 1-fører.

Reddet av sikkerhetsbil

Hauger gikk til topps i italienske Formel 4 forrige sesong. Dermed ble den Red Bull-eide føreren sendt opp til Hitechs lag i Formel 3.

Sesongstarten har vært spesiell grunnet koronapandemien. Hauger har fått det tøft etter at sesongen endelig startet opp, men tok sine første poeng denne sesongen da han ble nummer åtte i helgens første av to løp i Ungarn tidligere i helgen.

Den gode plasseringen førte til at han fikk starte langt fremme i det andre løpet. 17-åringen startet godt og ledet lenge, men måtte etterhvert overlate ledelsen til dem som kom brak. Etter hvert ble han også passert av flere førere.

Dermed falt han ned til fjerde. Gapet opp virket for stort med kun noen runder igjen, men en bil som kjørte av banen førte til at sikkerhetsbilen måtte ut.

Og da ble feltet samlet igjen. Det var en enorm gavepakke til Hauger, for Bent Viscaal, som kjørte forbi Hauger tidligere, hadde fått en tidsstraff på ti sekunder. Slik førte sikkerhetsbilen til at 17-åringens avstand opp til nederlenderen ble såpass kort at Hauger passerte ham på resultatlisten.

Etterpå kunne en strålende Hauger sprute champagne på podiet, etter en knallsterk helg i Budapest.

Misfornøyd Viscaal

Etter løpet fikk seerne på Viasats Formel 3-sending høre at Viscaal var svært misfornøyd med å ha blitt straffet. 20-åringen fikk straffen etter å ha passert en konkurrent ved å kjøre utenfor banen. Han hadde allerede en straff på fem sekunder. Juryen bestemte at han skulle få fem nye og altså ti totalt, til Viscaals store fortvilelse.

Han var klar på at han ville klage på juryens avgjørelse.

David Beckmann vant løpet. Oscar Piastri ble nummer to.