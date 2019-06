Ny Carlsen-seier overrasket ekspertene: – Dette er bare helt kollaps

Wesley So - Magnus Carlsen 0,5–1,5

STAVANGER: Nok en gang spilte Magnus Carlsen remis i den syvende runden av Norway Chess. Nok en gang ble det hele avgjort med armageddon.

– Det ble en kort dag, behagelig. Men skulle hatt litt mer innhold i det lange partiet, sa Carlsen til TV 2 etter at kampen var over.

Carlsen, med svarte brikker, spilte raskt. Wesley So brukte mer tid, hadde et lite overtak på sjakkcomputeren. Men etter hvert utjevnet det seg, og dermed var det duket for remis og nok et armageddon-parti.

Sjakkens ekstraomganger som er innført under Norway Chess i år. Når et parti går til remis får hver spiller et halvt poeng. Deretter spilles et såkalt armageddon-parti hvor vinneren får ett poeng i tillegg til det halve han fikk for remis.

Magnus Carlsen hadde spilt remis i fem av sine seks tidligere partier. Han hadde vunnet alle sine armageddon-spill og ledet klart før den 7.-runden.

Kurt BM Haugli

Nok en gang remis

Det ble remis også onsdag kveld. Etter bare en time og 38 minutter tok Wesley So og Magnus Carlsen sitt handshake for remis. Ett kvarter senere satt de ved samme bordet. Svart med syv minutter, hvit med ti minutter på klokken. Svart trengte bare remis for å vinne spillet. Magnus Carlsen spilte med svart.

Men han spilte ikke for remis.

– En fantastisk start på dette partiet. Dette var overraskende, sa TV2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsen kom med en åpning som ikke var forventet i det hele tatt. Det kom en rekke trekk som ikke var forventet og som fikk TV2-eksperten til å komme med stadige utbrudd.

– Jeg hadde ikke spilt den varianten i åpningen tidligere, sa Carlsen etterpå og bekreftet at ekspertene på TV 2 faktisk hadde sett noe nytt.

Stor feil

Ganske raskt hadde Wesley So et stort overtak i armageddon-partiet. Det kunne se ut som So hadde overtaket i partiet. Så gjorde han en feil som åpenbart ga overtaket tilbake til Magnus Carlsen.

– Dette er bare helt kollaps, var Hans Olav Lahlums rolige kommentar til Sos feil.

Magnus Carlsen har nå en klar ledelse før de to siste spilledagene. Han har nå 11 poeng.

De andre partiene i turneringen er foreløpig ikke ferdigspilt.

Magnus Carlsen spiller sitt siste parti i turneringen med hvit brikker mot sin nærmeste utfordrer Yu Yangyi torsdag ettermiddag.

– Jeg går for seier. Det blir ikke snakk om å spille for armageddon, sa Carlsen i intervju med TV 2 etter partiet onsdag ettermiddag.

Turneringen avsluttes fredag hvor Magnus Carlsen får et gjensyn med sin motstander fra VM-kampen i London, Fabiano Caruana. Med seier torsdag kan han ha avgjort turneringen allerede før siste runde fredag.