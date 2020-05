KRISTIANSAND: – Det er jo litt moro det, sier stevneleder Knut Wilhelm Svendsen.

Allerede før myndighetene torsdag kom med ytterligere oppmykning av koronareglene, og toppfotballen igjen fikk grønt lys til å trene for fullt, hadde Svendsen litt i det stille planlagt et uoffisielt friidrettsstevne under strenge smittevernsregler på Kristiansand stadion lørdag.