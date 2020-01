Det var en av hans største dager i trenerkarrieren. Christian Berge hadde akkurat ledet Norge til historiens første EM-medalje i håndball. Spillerne hadde reist seg på mesterlig vis etter det forsmedelige semifinaletapet for Kroatia kvelden i forveien. Likevel, trønderen klarte ikke å skjule sinnet.

– Det er forkastelig, rett og slett, sa han rett ut.

Spørsmålet var hva han synes om at spillerne ble tvunget til å spille bronsefinale 22 timer etter at de hadde vært gjennom fire ekstraomganger i semifinalen.

– Økonomi er ene og alene grunnen, sa Berge. Han mente idrettslederne bruker spillerne som en vare.

Dagen etter sendte en trenerkollega i en annen idrett et like tydelig budskap.

PHIL NOBLE / REUTERS

Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte først innse at hans B-pregede mannskap ikke klarte mer enn 2–2 borte mot Shrewsbury fra liganivå tre i FA cupen. Dermed endte det med omkamp på Anfield.

Etter kampen sa Klopp at han kom til å sende et rent juniorlag.

Tyskeren har snakket om behovet for en vinterpause i det tøffe kampprogrammet. Nå går det utover spillernes helse, både den fysiske og den mentale. Det finnes knapt noen perioder i kalenderen hvor de får tid til hvile, restitusjon og grunnleggende trening.

Denne sesongen var de bønnhørt. Etter lørdagens ligakamp mot Southampton, er det to uker til Liverpool skal i aksjon igjen. Men nå kom det altså en omkamp i cupen inn i det som skulle være en vinterpause.

Det fikk begeret til å renne over for Klopp.

Det motsatte skjer

Begge trenerne kan bare konstatere at selv om både de og spillerne har gitt tydelig beskjed, kommer det bare flere kamper på terminlisten. Protestene har vært mange det siste året, men ingen ser ut til å høre etter.

Eller, de hører kanskje, men det fører ikke til færre kamper.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier at Norge har tatt initiativ til et internasjonalt stormøte om kampbelastning. Samtidig er forbundet under press på hjemmebane. Det suverent beste kvinnelaget, Vipers, truer med å trekke seg fra cupen neste sesong.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Finalene spilles i romjulen. Det er like etter at landslaget har spilt EM på hjemmebane. Trener Ole Gustav Gjekstad mener spillerne da må ha ferie. For de må i tillegg forholde seg til at Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League kraftig.

I stedet for å minske belastningen på spillerne, øker EHF den. Det samme skjer i fotballen.

Tidligere i januar skrev The Times at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har bestemt at Champions League skal utvides med fire ekstra kamper sammenlignet med dagens modell. For finalelagene betyr det en økning fra 13 til 17.

Stadig flere turneringer

Samtidig dukker det opp stadig nye turneringer. Jürgen Klopp freste i fjor mot Nations League, en turnering som erstattet de traurige treningskampene for landslagene. Plutselig var det flere viktige kamper å spille. Og de fire beste nasjonene spilte et sluttspill etter at klubbsesongen var slutt. Hvorfor? TV-pengene gikk kraftig opp.

PHIL NOBLE / REUTERS

Da Gianni Infantino ble gjenvalgt som FIFA-president sist sommer uten motkandidat, la han stor vekt på hvordan inntektene har gått opp med ham som president. Applausen fra de utsendte fra alle verdenshjørner lot ikke vente på seg.

Jo mer penger Fifa genererer, jo mer kan de sende til de nasjonale forbundene. Og da er det jo ganske enkelt å bli gjenvalgt.

Nytt VM-konsept

Og hvordan kan Fifa øke inntektene? Jo, de må finne på nye konsepter. Infantino fant ut at Fifa også bør tjene mer penger på klubbfotballen, ikke bare landslagene. Dermed vil det fra 2021 være 24 lag med i klubb-VM. Der vil trolig Liverpool være med.

Like før jul vant de turneringen i dagens format som inneholder kun seks lag.

Infantino har også lekt med tanken om kopiere den europeiske Nations League-suksessen og gjøre den til en global turnering.

Hvorfor? Over en 12-årsperiode var det snakk om at Fifa kunne få 100 milliarder kroner for konseptet.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Stjerner = penger

I både fotball og håndball er det forbund på tre ulike nivåer som sitter med hver sine interesser.

Det er de nasjonale forbundene og organisasjonene som vil verne om sine ligaer og turneringer.

Så har du de kontinentale forbundene, som organiserer cupene i de ulike verdensdelene. For Uefa gjelder det for eksempel EM, Champions League og Nations League.

Så har du de internasjonale forbundene, som primært arrangerer VM.

På toppen kommer IOC som arrangerer OL hvert fjerde år.

Alle disse vil beskytte seg og sitt. De er alle under press fra sine om å generere mest mulig penger.

For å få til det, må de ha med de største stjernene og lagene. De store pengene ligger i TV-rettighetene. Betalingsviljen til kanalene faller i takt med hvor mange av de beste utøverne som ikke er med.

Både Jürgen Klopp og Christian Berge klager over det samme, og begge har foreløpig samme konklusjon:

Ingen ser egentlig ut til å bry seg.