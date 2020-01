Her depper landslagsspillerne etter historisk finaletap. Nå tror Moldes håndballhelt på revansj.

Lørdag kveld skal det norske herrelandslaget spille om en historisk EM-bronse. Laget har aldri før tatt medalje i EM, og mange har de siste dagene ment at Norge var gullfavoritt i mesterskapet. Etter semifinaletapet mot Kroatia fredag ble det imidlertid klart at det blir bronsefinale på de norske håndballherrene. Motstander er Slovenia.

– Jeg håper og tror at Norge vinner og at de kommer fra mesterskapet med en medalje. Det de har prestert de siste årene er helt enorm. De viser at de har noe bra på gang, sier tidligere landslagsspiller og utenlandsproff Stian Vatne til Rbnett.