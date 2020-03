TV 2 skriver at Olympiatoppen igjen blir stengt for Norges beste utøvere.

Det skjer bare dager etter at bydelslegen i Nordre Aker sa ja til en gradvis gjenåpning til et utvalg av de 25 største medaljehåpene til sommer-OL i Tokyo.

Etter dette skal Helsedirektoratet ha kommet på banen.

– Det stemmer. Helsedirektoratet vurderte dette i dag, etter at praksisen først var godkjent av bydelsoverlegen i Bydel Nordre Aker i samråd med smittevernoverlegen i Oslo kommune. Helsedirektoratet kom til en annen konklusjon, og det respekterer vi og innordner oss. Fra i morgen trener ingen på Olympiatoppen, sier kommunikasjonssjef ved Olympiatoppen, Halvor Lea, til TV 2.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix.

Fikk kritikk

Senest onsdag forrige uke åpnet Olympiatoppen dørene for at de største norske medaljehåpene skulle få trene på Toppidrettssenteret.

Det reagerte blant andre Johan Kaggestad kraftig på.

– For meg er dette er brudd på de reglene som gjelder for stengte treningsinstitutter. Og særlig bryter det med lojaliteten mot de bestemmelsene vi generelt nå har i samfunnet. Det er et dårlig signal fra toppidretten, sa Kaggestad til Aftenposten forrige uke.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø kjente seg ikke igjen i kritikken den gang.

– OL er på ingen måte det viktigste, men det er en del av livet det også. Vi skal ikke ha et tristest mulig liv selv om det pågår en pandemi. Vi skal leve livene våre så normalt som mulig, men samtidig unngå å smitte hverandre. Man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, sa Øvrebø og fortsetter:

– Sannheten er at dette er yrket til utøverne vi snakker om, og de er nødt til å være i trening. Hvis de tar fire måneder fri, er det ikke bare OL som går. Da vil de få store problemer med å være forberedt til kommende konkurranser til høsten, vinteren og kanskje til og med neste vår og sommer. Idrett er ferskvare, og det vet Johan godt.

Dermed måtte altså Helsedirektoratet sette ned foten, og nå får hverken norske OL-håp eller andre norske idrettsutøvere lov til å benytte seg av Toppidrettssenteret.