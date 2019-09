Det ble klart da den oppdaterte listen ble publisert mandag. Der er 22-åringen på 89.-plass. Dermed klatrer han 12 plasser fra forrige ukes 101.-plass.

Til sammenligning var han nummer 1157 ved utgangen av 2018.

Den norske golfkometen har leverte strålende spill gjennom hele høsten. Fortsetter han på samme måte, tyder alt på at han fortsetter klatringen på rankingen også i tiden som kommer.

Neste milpæl for Hovland blir å spille seg inn blant de 50 beste. Klarer han det, er han sikret plass til noe nær alle de store turneringene i golfsirkuset.

Med til historien hører det også at golfkometen så langt har spilt så få turneringer som profesjonell at han ifølge norskgolf.no ikke har fylt «kvoten» av turneringer i beregningsgrunnlaget.

22-åringens faktiske gjennomsnitt så langt i 2019 tilsier i så måte en 23.-plass på verdensrankingen.

Søndag avsluttet Hovland sin proffdebut på europatouren med å bli nummer 11. 22-åringen ble belønnet med rundt 1,1 millioner kroner for prestasjonen. Dermed har han spilt inn snaut ni millioner etter at han ble profesjonell for bare få måneder siden.

Amerikanske Brooks Koepka troner også denne uken på toppen av verdensrankingen. Han har Rory McIlroy nærmest seg, mens landsmannen Dustin Johnson følger på tredjeplass.

Viktor Hovland har nå lagt inn en turneringspause etter en travel høst og blir ikke å se i denne ukens PGA-turnering i California.