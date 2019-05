Larvik tapte semifinalen med 30 mål

Oppsigelsestiden for Larviks A-lagsspillere, som i vinter ble fristilt på bakgrunn av klubbens økonomiske situasjon, gikk ut etter kvartfinalen. Dermed stilte trener Lene Rantala med rekruttspillere og spillere fra det nyopprykkede 2.-divisjonslaget Larvik Turn, som er en samarbeidsklubb med Larvik Håndballklubb.

Vipers stilte til kamp med sin beste tropp og feide Larvik-rekruttene av banen på en måte man sjelden har sett i en semifinale tidligere.

Larvik tok riktignok ledelsen, men Vipers var mange klasser bedre og gikk til pause med hele 20-3.

Etter hvilen åpnet Larvik godt. Da June Andenæs satte inn 23-6 etter sju minutter, hadde bortelaget scoret like mange mål som i løpet av hele første omgang.

Debutant herjet

Andenæs og keeper Guro Rundbråten var to av de faste Larvik-spillerne som spilte kampen tross situasjonen i klubben.

Vipers malte på og storkoste seg. Framover bøttet målene inn, samtidig som det ikke bød på all verdens problemer å holde tett bakover. Til slutt endte det 39-9 til storfavoritten.

Kristine Hårtveit Thomassen debuterte for hjemmelaget og scoret fem mål. Det holdt nesten til å bli toppscorer, men Karoline Olsen scoret ett mål mer. Debutanten ble likevel kåret til hjemmelagets beste spiller i kampen.

Klubbene møtes til semifinale nummer to fredag i Larvik. Et stort mirakel skal til om hjemmelaget da vinner og sørger for en tredje og avgjørende kamp.

Storhamar seiret

Tidligere onsdag tok Storhamar første stikk i sin semifinalekamp mot Tertnes. Anført av toppscorer Heidi Løke vant Storhamar 25-23. Dermed er Hamar-klubben ett steg nærmere finalen. Semifinalene avgjøres i best av tre kamper.

Serietoeren kom tidlig bakpå med 0-3 etter fem minutter, men fra utligningen fire minutter senere festet hjemmelaget et lite grep.

Anført av Heidi Løke og Tonje Enkerud gikk Storhamar til pause med 13-11-ledelse. Etter hvilen traff Storhamar på mye, mens Tertnes bommet. Elleve minutter var gått da avstanden var sju mål.

Tertnes-kollektivet kjempet seg inn i kampen igjen, men kom ikke nærmere enn to mål bak like før slutt, og det endte 25-23.

Løke ble kampens toppscorer med sju mål, mens Enkerud scoret fem. For Tertnes havnet samtlige bortsett fra fire spillere i målprotokollen. To av dem var målvakter.

Med seieren har Storhamar overtaket. Neste oppgjør mellom de to spilles lørdag.