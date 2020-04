Patrick Thoresen fortsetter i Storhamar

Gladmeldingen for norske hockeyfans ble offentliggjort blant annet på Twitter av Storhamar Hockey.

Thoresen bekreftet selv nyheten til folket som fulgte sendingen «Fjøsfest» på nettet fredag kveld.

36-åringen får ett år yngre Anders Gjøse som trener i klubben kommende sesong.

Thoresen er den norske eliteseriens største profil og har i en årrekke vært en viktig spiller for Norges landslag. Han var utenlandsproff i 16 år før han vendte hjem til Hamar i 2017.

I februar fortalte Thoresen følgende til Hamar Arbeiderblad.

– Jeg er i den alderen at jeg har lyst til å ha fokus på ett og ett år om gangen. Jeg har sagt ifra til Storhamar at jeg ikke vil snakke om kontraktsforhandlinger i løpet av sesongen, for det vil jeg at skal skje til sommeren, sier han til avisen.

11. mars ble det klart at ishockeysluttspillet måtte avlyses på grunn av koronavirusutbruddet.

(NTB / Aftenposten)