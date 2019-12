Lunde operert igjen: – Akkurat nå synes jeg det er litt tungt

Det er TV 2 som melder at Vipers-keeperen var under kniven for to uker siden.

Hun har fjernet arrvev i kneet etter korsbåndoperasjonen i sommer. Lunde ble skadet i bronsefinalen i Champions League i mai.

Til TV 2 sier keeperen at hun ikke har kommet så langt i oppkjøringen som hun hadde håpet.

– Man vil jo at alt skal gå på skinner og at man skal være klar når det har gått ni måneder. Akkurat nå så synes jeg det er litt tungt, men det er jo en del av gamet. Jeg er glad for at korsbåndet og menisken er bra, så skal jeg trene alt jeg kan framover, sier Lunde til TV 2.

Målet hennes er fortsatt å være klar til OL i Tokyo, om Norge kvalifiserer seg til mesterskapet.

Vi kommer tilbake med mer.