Det er TV 2 som melder at Vipers-keeperen var under kniven for to uker siden.

Hun har fjernet arrvev i kneet etter korsbåndoperasjonen i sommer. Lunde ble skadet i bronsefinalen i Champions League i mai.

– En tøff periode

– Jeg har vært inne i en tøff periode nå. Men slik er det bare. Man må bare gjøre så godt man kan. Det føles bedre nå, sier Katrine Lunde til Fædrelandsvennen.

Til TV 2 sier keeperen at hun ikke har kommet så langt i oppkjøringen som hun hadde håpet.

– Man vil jo at alt skal gå på skinner og at man skal være klar når det har gått ni måneder. Akkurat nå så synes jeg det er litt tungt, men det er jo en del av gamet. Jeg er glad for at korsbåndet og menisken er bra, så skal jeg trene alt jeg kan framover, sier Lunde til TV 2.

Målet hennes er fortsatt å være klar til OL i Tokyo i august neste år, om Norge kvalifiserer seg til mesterskapet. De skal spille kvalifisering i mars mot Romania, Montenegro og Nord-Korea der to av fire lag går videre.

– Målet om OL står ved lag. Det er det ingen forandring, sier Lunde – som fyller 40 år 30. mars neste år.

På banen i vår?

Uten at den høye alderen har gjort veien mot comebacket verre.

– Det gjør ingen forskjell. Motivasjonen hadde vært akkurat den samme om jeg hadde vært 20 eller 40 år, sier Kristiansand-jenta.

Hun synes imidlertid det er vrient å tidfeste når hun kan vente å gjøre comeback på håndballbanen. Tidligere har april vært nevnt som en mulighet hvis ting hadde gått på skinner.

– Det må vi nesten ta etter hvert. Jeg har forsøkt å ikke ha fokus på en spesiell dato, men jeg håper å komme på banen for Vipers i vår, sier supermålvakten.

Hvis hun klarer det kan høydepunktene stå i kø. I slutten av januar starter hovedrunden i Champions League hvor Vipers allerede har skaffet seg et godt utgangspunkt med fire poeng. Hvis de kommer videre derfra spilles kvartfinalene i begynnelsen av april, og dersom de kopierer fjoråret og kvalifiserer seg for «Final4» igjen, spilles det 9.–10. mai i Budapest.

Parallelt med opptreningen er hun assistenttrener i Vipers, som står midt i forberedelsene til NM-finalen i Oslo Spektrum. Søndag 29. desember spilles cupfinalen, hvor Vipers kan vinne sin tredje kongepokal på rad.

Det positive for Vipers er at Henny Reistad er tilbake i full trening, og har meldt seg spilleklar til NM-finalen mot Storhamar.