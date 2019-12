KUMAMOTO. Finaleplass i VM ville gjort livet enkelt for håndballkvinnene. Seier gir automatisk OL-billett, sølvvinneren får også en lettere vei mot målet.

Da Norge misset på VM-finalen, falt også den beste muligheten til å få spille i Tokyo til sommeren.

– VM-toeren og nummer syv er på forhånd huket av til å spille mot Senegal og Argentina, og vi vet jo på forhånd at det er to nasjoner som ikke skal kunne hamle opp med europeiske lag. Det betyr at Sverige (som ble nummer syv i VM) og taperne av finalen er i gunstig posisjon, sier Marit Breivik.

Den tidligere landslagstreneren, nå sommeridrettssjef i Olympiatoppen, er en av dem som reagerer på oppsettet. Samtidig forstår hun at en toer i VM skal få bedre muligheter enn dem som kommer bak.

Som kommentar på at de best plasserte i VM får gunstigere betingelser, svarer Breivik:

– Det lønner seg å være best.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Får ikke hjemmebane

Siden Norge spiller bronsekamp søndag, og blir enten treer eller firer, kommer trener Thorir Hergeirsson og hans lag i én av to harde kvalifiseringspuljer.

Blir det norsk tredjeplass, er Serbia, Ungarn og lettvekteren Kina satt opp i gruppen.

En fjerdeplass fører dem til gruppe med Montenegro, Romania og Nord-Korea.

Alle de europeiske lagene er tøffe, og de kan gi Norge hodebry. De to beste i hver pulje går videre til sommerlekene i Tokyo.

– Det betyr at du må ha evne til å mobilisere kvalitet i en OL-kvalifisering. Det vil også være en viktig matching i forkant til OL. Greier du ikke å hamle opp med de motstanderne, er heller ikke sjansen så god i et OL. Så det å være offensivt forberedt til kvalifiseringen, vil være viktig.

Lang tid uten treffpunkt

Det er heller ikke noen landslagssamlinger før OL-kvalifiseringen som spilles 20. til 22. mars, siden programmet er fullt med nasjonale serier og Champions League.

Norge må dessuten utenlands for å spille om OL-billetter, siden herrelandslaget har fått sine OL-kvalifiseringskamper på hjemmebane i april.

Herrene kan imidlertid gå direkte til OL uten kvalifisering, ved å vinne EM i januar. Det mesterskapet starter i Trondheim for herrenes del, for så å forflytte seg til Sverige.

Russland er i samme posisjon som Norge, heller ikke den nasjonen har billett til Tokyo til sommeren. Russland møter to andre europeiske lag.

12 nasjoner skal spille om medaljene i OL. Frankrike fikk klarsignal på grunn av EM-tittelen i fjor. Japan er der i egenskap av vertsnasjon, Nederland eller Spania vil få en ekstra bonus hvis de vinner, og kan etter hvert ta mål av seg til OL-klær. Så kommer i tillegg representanter fra kontinentene, og de to beste i kvalifiseringsgruppene.