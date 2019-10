KRISTIANSAND: – Da muskelsykdommen for tre-fire år siden tiltok i styrke, var jeg redd for at jeg skulle trekke meg tilbake. Vi som har en slik sykdom har jo verdens beste unnskyldning for å drikke cola og se på tv. Men konsekvensen er at det går utover både kropp og sjel, sier Jon Magnus Dahl.

54-åringen er nå en av fem kandidater du kan være med å stemme fram som årets ildsjel på Idrettsgalla Sør (se hvordan du stemmer under fakta).