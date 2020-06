Henrik Ingebrigtsen satte årsbeste i verden: – Nå gleder meg veldig til Monaco

Henrik Ingebrigtsen leverte en knallsterk 5000 meter under første dag av Boysen Memorial-stevnet på Bislett.

Henrik Ingebrigtsen løp inn til suveren seier på 5000 meter på Bislett mandag kveld. Fredrik Hagen, NTB scanpix

29. juni 2020 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

Eldstemann av Ingebrigtsen-brødrene klokket inn på 13.19,65. Med det vant han A-heatet og løpet. Med over tre runder igjen løp Sandnes-profilen alene i tet.

Tiden er årsbeste i verden. Inntil mandag hadde kenyanske Robert Kiprop vært raskest i 2020 med 13.32,50.

Slik feide Henrik Ingebrigtsen også unna all tvil om at han holder nivået som skal til når han gjøre come back i Monaco 14. august. Han er allerede klarert for 5000 meter under det som gjerne regnes som det gjeveste Diamond League stevnet for løpsøvelser.

– Jeg gleder meg veldig til Monaco, har ikke løpt der siden 2016, sier Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet etter løpet i Oslo.

– Selv om det er få løp i år, er det gjevt å stå med årsbeste i verden. Under 13.20 er heller ingen selvfølge. Med en litt kjappere åpning, kunne jeg kanskje gått ned mot 13.10. Jeg var pigg hele veien og slapp å gå helt i kjelleren, tilføyer han.

Like etter løpet sa han følgende til NRK: – Det var et bra løp, og det passet meg fint. Jeg fikk en moderat åpning og kunne kjøre på mot slutten. Kroppen responderte veldig bra. Jeg kjenner at jeg har mer inne, men det er godt å få det ut på en mandag på Bislett. 13.19 er blant mine beste løp.

29-åringens bestenotering på 5000 meter lyder på 13.15,38. Den satte han i Heusden i Nederland i fjor, og med det ble han den femte raskeste nordmannen på distansen noensinne.

Det ble aldri en spennende duell mellom Henrik Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen på Bislett. Her «koronahilser» de på hverandre. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Buraas stilte som hare

Narve Gilje Nordås ble mandag nummer to med tiden 13.33,39. Dermed knuste Sandnes-løperen sin personlige rekord med hele 36 sekunder.

Tredjeplassen gikk til Zerei Mezngi. Stavanger-løperen noterte 13.37,59, mens Per Svela presterte 13.38,08 til tross for at han var satt tilbake av en allergisk reaksjon tidligere i uken. Gilje Nordås og Svela trener som kjent fast med Team Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen var imponert over sine treningskamerater:

– Hele gjengen prestert veldig bra, påpeker han.

Sondre Nordstad Moen, som har satset på maraton de siste årene, kom i mål på femteplass med 13.42,96. Han har 13.20,16 som pers.

Sondre Nordstad Moen ble nummer fem i mandagens løp. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Sindre Buraas stilte opp som hare i mandagens løp. 31-åringen, som la opp som aktiv utøver for fire år siden, kan vise til 13.11,96 som bestetid.

– Jeg hadde håpet å få litt hjelp fra Sondre, men så ble det heller sånn at jeg løp jevne runder etter at Sindre (Buraas) slapp, sa Henrik Ingebrigtsen.

– Har vært en gavepakke

Han prioriterte distansen på en halv mil i sesongoppkjøringen, som sies å ha vært hans beste på mange år. Tidligere i måneden løp Ingebrigtsen en sterk 2000 meter under Impossible Games på Bislett. Da ble han bare slått av broren Filip, som satte europarekord.

– I prestasjon er dette helt på høyde med løpet da jeg satte pers. Selv om jeg ikke har toppet formen, så vet jeg at jeg har et vanvittig bra grunnlag. Hele covid-19-situasjonen vi er oppe i, har vært en gavepakke for meg. Hver sesong har jeg måtte skynde for å rekke neste løp, og etter det må jeg skynde meg å lappe meg sammen til neste løp, og så er det mesterskap, sa storebror Ingebrigtsen etter mandagens løp, ifølge NTB.

– I de siste fem månedene har jeg fått trent bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg håper at jeg kan bygge videre på dette helt frem til OL i Tokyo neste år. Kanskje kan det ende opp en plass mellom 13.05 og 13.10 mot slutten av denne sesongen, la han til.

Henrik Ingebrigtsen er i godt slag om dagen. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Det var stor interesse for 5000-meteren. I herreklassen var hele 122 løpere var påmeldt, og løpet var derfor delt opp i ni heat. De antatt beste løp i samme gruppe.

Sigrid Jervell Våg vant tilsvarende distanse for kvinner. Tjalve-løperen var i mål på 16.12,11. Vienna Søyland Dahle fra Skjalg ble toer med 16.14,87.

5000 meter var eneste øvelse på Boysen Memorials første dag, men fortsetter tirsdag med et spekket friidrettsprogram. Da skal Filip og Jakob Ingebrigtsen løpe 800 meter.