Andre runde vil bli spilt lørdag morgen, melder PGA på sine nettsider fredag.

Visepresident Gary Young i PGA sier at det allerede har kommet 1 cm med regn, såpass mye at det ikke er mulig å spille.

– Med prognoser som viser mer regn og 7-13 cm regn i løpet av dagen, tenker vi at det riktige er å avlyse for dagen, sier Young.

Tredje runde vil også bli spilt lørdag, som planlagt. Dermed vil det bli spilt to runder lørdag.

Værmeldingen viser at regnet kan komme tilbake søndag, noe som betyr at fjerde og siste runde kan bli utsatt til mandag.

Tiger Woods og Gary Woodland leder konkurransen i Chiba i Japan etter første runde med seks slag under par. Norske Viktor Hovland ligger på en 69.-plass etter at han gikk runden fem slag over par.