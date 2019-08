Håndballforbundet signerer storavtale. Slutt for Møbelringen cup.

Håndballjentenes tradisjonsrike firenasjonersturnering skifter navn fra Møbelringen cup til Intersport cup, opplyser Håndballforbundet i en pressemelding.

Avtalen ble presentert samme dag som Gresvig-konsernet offentliggjorde at alle deres butikker vil bli en del av Intersport-kjeden.

Fireårig avtale

Avtalen er i første omgang fireårig.

Den første utgaven av turneringen spilles i slutten av september i Stavanger. VM-klare Argentina, Brasil og Japan er motstandere.

Til neste år vil turneringen spilles i november, før EM på hjemmebane.

Samarbeidet skal også munne ut i en turnering for aldersgruppen 6–9 år fra 2020.

Blir forbundssponsor

Intersport får samtidig status som forbundssponsor.

– Det er strålende for oss å få inn en aktør som ønsker å ta en så sterk posisjon rundt både topp- og breddesatsingen vår. Vi har økt vår medlemsmasse år for år den siste tiden, og vi håper denne avtalen bidrar til at kurvene fortsetter å gå den rette veien, sier kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, Jan-Erik Aalbu.