Mistet alle fem VM-beltene i natt: Sjokktap for Brækhus – hinter om å legge opp

Cecilia Brækhus (38) mister alle sine verdensmestertitler i boksing etter å ha tapt sin første kamp i karrieren. Kommentatorene ante uro tidlig.

Jessica McCaskill (t.h.) vant boksekampen mot Cecilia Brækhus på poeng, og overtar alle beltene. Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland/Matchroom

16. aug. 2020 06:21 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til søndag skjedde det som aldri har skjedd tidligere.

Cecilia Brækhus tapte en proffboksekamp.

Etter 36 kamper som ubeseiret, og 25 som regjerende verdensmester, gikk det galt i kamp nummer 37.

Mot amerikanske Jessica McCaskill, sa det stopp for den bergenske bokseren.

Cecilia Brækhus er ikke lenger den nåværende verdensmesteren.

I sin 37. proffkamp kom det første tapet for Cecilia Brækhus. Ed Mulholland / Matchroom

Brækhus hadde satt alle sine verdensmestertitler på spill i kampen. De mister hun nå til sin overkvinne. Beltene i forbundene WBA, WBC, WBO, IBF og IBO eies ikke lenger av en bergenser.

– Hvis dette var den siste kampen min, kunne jeg forlatt kvinneboksingen og sagt at jeg var med på å ta sporten til dette nivået, sa Brækhus til det amerikanske nettverket Dazn etter kampen.

Det var tilsynelatende ingen nedbrutt Brækhus som møtte pressen.

– Jeg vil gratulere henne, sa Brækhus til amerikansk TV, før hun løftet en pekefinger og kom med følgende oppfordring.

– Ta godt vare på beltene. Jeg har brukt et helt liv på å velge ut beltene, og jeg vet at hun kommer til å passe på dem, sa Brækhus med et smil.

TV-reporteren ville vite hvor sannsynlig det er å se Brækhus i ringen igjen.

–Jeg har oppnådd så mye. Jeg savner familien og venner. Kvinneboksing er et veldig godt sted for øyeblikket, de klarer seg fint uten meg, mente Brækhus.

Cecilia Brækhus er ikke lenger verdensmester i boksing. Ed Mulholland / Matchroom

– Ikke slik vi er vant å se henne

Litt før klokken halv seks på morgenkvisten norsk tid, entret Brækhus ringen i Tulsa i Oklahoma i hvit overdel og bukse.

McCaskill, som kommer fra vektklassen under Brækhus, yppet seg med verdensmesteren allerede fra start.

– Nå må Cecilia svare! sa Viaplays kommentator Thomas Hansvoll under den andre av de i alt ti rundene.

Kampen mellom Brækhus og McCaskill var svært jevn fra start. Ed Mulholland / Matchroom

Brækhus fikk en rekke slag mot seg, og slet tidvis med å stå imot McCasckills svært aggressive stil de påfølgende rundene.

– Cecilia bokser ikke slik vi er vant til i det hele tatt, sa Hansvoll.

McCaskill gikk knallhardt til mot Cecilia Brækhus. Ed Mulholland / Matchroom

Med blodet silende fra nesen løftet Brækhus seg i den niende runden.

Det var likevel ikke nok til å unngå at Brækhus gikk på karrierens første tap.

Det skjedde etter at dommerne tildelte McCasckill seieren knepent på poeng. Dermed bytter samtlige av Brækhus sine VM-titler eier.

– For en skrell! utbrøt Hansvoll under Viaplays sending da dommernes avgjørelse var klar.

Jessica McCaskill slo den norske boksedronningen knepent på poeng i Tulsa. Ed Mulholland / Matchroom

Spesiell oppladning

Brækhus var forberedt på en tøff kamp:

– Hun blir nok en av mine tøffeste motstandere. Hun er veldig sulten og vet hvilke dører som åpner seg for henne hvis hun slår meg, sa Brækhus til NTB om motstanderen før kampen.

Den skulle egentlig funnet sted i april, men ble utsatt på grunn av koronaviruset, var den norske boksedronningens første opptreden i ringen på over åtte måneder. Oppladningen til kampen var også helt ualminnelig. 38-åringen har oppholdt seg isolert i amerikanske Big Bear lake i California, i lang tid, og ikke truffet sine nærmeste siden januar.

Når hun møter dem igjen, er det ikke lenger som verdensmester i boksing.

En epoke i norsk idrett sluttet i USA natt til søndag.

Jessica McCaskill overtar Cecilia Brækhus’ verdensmestertitler. Ed Mulholland / Matchroom