Store ord brukes om Kristoff-bragden: – Han har aldri gjort en så bra spurt før

Alexander Kristoffs trener og stefar mener alderen er én av grunnene til at 33-åringen endelig skal få bære den gule trøyen i Tour de France.

Alexander Kristoff knuste konkurrentene i spurten på første dag av Tour de France. Hans beste spurt noensinne, mener stefar og trener Stein Ørn. Stuart Franklin / Pool Getty

29. aug. 2020 21:08 Sist oppdatert 16 minutter siden

Samtidig som Alexander Kristoff spurtet inn til seier i åpningsetappen av Tour de France, jublet stefar og trener Stein Ørn hjemme i stuen i Stavanger.

– Jeg er ganske hes nå. Det var helt strålende. Formidabelt. Det var ikke noen tvil heller. Det var ingen som klarte å svare, sier Ørn få timer etter bragden.

Han drar frem store ord når han skal beskrive prestasjonen til stesønnen.

– Han har aldri gjort en så bra spurt som det her før. Aldri, sier Ørn.

Fakta Alexander Kristoff Alder: 33 år (født 5. juli 1987 i Oslo) Bosted: Stavanger Idrett: Sykling Profflag: UAE Team Emirates Sivilstatus: Gift med Maren Kristoff. Sammen har de sønnene Liam, Leo og tvillingene Louie og Luca. Utvalgte meritter: 4 etappeseirer Tour de France (12. og 15. etappe i 2014, 21. etappe i 2018, 1. etappe i 2020), Gent-Wevelgem 2019, EM-gull 2017, VM-sølv 2017, Flandern rundt 2015, Milano – Sanremo 2014, OL-bronse 2012. Aktuell: Vant åpningsetappen i årets utsatte Tour de France. Vis mer

Stein Ørn var en stolt mann etter at Alexander Kristoff klinket til med seier i åpningsetappen av Tour de France. Vidar Ruud / NTB scanpix

– Én av de virkelig store

Seieren gjør at Kristoff endelig skal få bære den gule trøyen. Det gjør han som andre nordmann i sykkelhistorien, etter at Thor Hushovd gjorde det i 2004, 2006 og 2011.

– Skal man rangere prestasjoner i sykkelsammenheng, er dette én av de virkelig store du kan ramse opp, sier Ørn.

Oppladningen resultatmessig har ikke vært god for Kristoff. Han veltet og måtte bryte EM, men det har aldri vært noen problemer med det fysiologiske.

– Han har hatt kjempebra verdier og fått lagt ned et godt treningsarbeid, sier Ørn.

Fakta 1. etappe i Tour de France 2020 156 km (flat), Nice – Nice: 1) Alexander Kristoff, Norge (UAE Emirates) 3.46.23, 2) Mads Pedersen, Danmark (Trek) samme tid, 3) Cees Bol, Nederland (Sunweb) s.t., 4) Sam Bennett, Irland (Deceuninck-Quick-Step) s.t., 5) Peter Sagan, Slovakia (Bora) s.t., 6) Elia Viviani, Italia (Cofidis) s.t., 7) Giacomo Nizzolo, Italia (NTT) s.t., 8) Bryan Coquard, Frankrike (B&B) s.t., 9) Anthony Turgis, Frankrike (Total) s.t., 10) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t. Øvrige norske: 27) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) s.t., 38) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t., 91) Edvald Boasson Hagen (NTT) s.t. Sammenlagt: 1) Kristoff 3.46.13, 2) Pedersen 0.04 min. bak, 3) Bol 0.06, 4) Bennett 0.10, 5) Sagan s.t., 6) Viviani s.t., 7) Nizzolo s.t., 8) Coquard s.t., 9) Turgis s.t., 10) Stuyven s.t. Øvrige norske: 27) Laengen s.t., 38) Jansen s.t., 91) Hagen s.t. Poengtrøyen: 1) Kristoff 59, 2) Pedersen 30, 3) Sagan 29. Klatretrøyen: 1) Fabien Grellier, Frankrike (Total) 2, 2) Michael Schär, Sveits (CCC) 2, 3) Cyril Gautier, Frankrike (B&B) 2. Ungdomstrøyen: 1) Pedersen 3.46.17, 2) Bol 0.02 min. bak, 3) Sergio Higuita, Colombia (EF Pro) 0.06. Lag: 1) Trek 11.19.09, 2) UAE Emirates s.t., 3) Cofidis s.t. Rittet varer til 20. september. Vis mer

Stein Ørn er både Alexander Kristoffs stefar og trener. Her er de avbildet fra 2018 i et styrkerom i Stavanger. Pål Christensen

– En fantastisk ro og selvtillit

Kristoff blir ikke yngre, men Ørn mener det er nettopp alderen som gjorde at stesønnen lørdag viste frem sin beste spurt noensinne.

– Han har aldri vært mer rutinert. Han gjør de riktige valgene i spurten, og da handler det om å være riktig posisjonert. Han har en fantastisk ro og selvtillit når han kjører, forklarer Ørn.

– Han kjører uten forventninger, men med en intuitiv evne til å komme seg i riktig posisjon. Når han kommer dit, utnytter han det maksimalt, utdyper han.

Og under åpningsetappen viste han nettopp det. Konkurrentene hadde nemlig muligheten til å sperre Kristoff inne i spurten, men lot i stedet porten stå åpen for nordmannen.

– Når han først får den muligheten, viser han en egenskap til å akselerere som han aldri har vist før, sier Ørn.

Her krysser Alexander Kristoff målstreken som førstemann i Nice lørdag. Christophe Petit Tesson, Reuters

Har gjort flere tiltak

Ørn forteller at de har gjort flere ting for å komme seg dit. Siden i fjor har de jobbet systematisk med et konsept rettet mot muskulær stimulering. Dette innebærer grunnleggende styrketrening langt inn i sesongen.

I tillegg har de gjort flere ernæringsendringer som har vært hensiktsmessige, ifølge Ørn.

– Men det aller viktigste: I sykkel dreier det seg om å gjøre de riktige valgene. Hvis du sitter foran og bruker kreftene dine feil, er du ferdig. Her gjør han alt riktig. Så det er flere grunner til at han lykkes.

For første gang i karrieren kunne Alexander Kristoff ta på seg den gule ledertrøyen. Christophe Petit-Tesson, AP

– Sykler med senkede skuldre

Videre utdyper stefaren at Kristoff sykler med senkede skuldre og ingen forventninger, samt det Ørn beskriver som en «iboende egenskap til å fokusere på å prestere».

– Du sier at han selv ikke har noen forventninger, men hva kan norske fans forvente av Alexander Kristoff utover i Tour de France?

– Det vet vi ikke. Rent statistisk pleier det å være et godt tegn å vinne den første etappen, men statistikk gjelder ikke for enkeltindivider. Han må bare restituere, ta hver dag som den kommer, så får resultatene komme som konsekvens av det, sier Ørn.

– Men det er et godt tegn. Det viser at han er rask og i god form. Det er jo ikke feil.