Den pikerte tsukaharaen er ein hårfin balanse mellom for mykje og for lite. For mykje fart, for lite fart.

For mykje høgde, for lite høgde. For mykje rotasjon, for lite rotasjon. Det vart for mykje av det meste denne gongen for Leo Jung. 13-åringen endar på rumpa og må nøya seg med sjetteplassen i finalen i hopp i junior-NM på Sotra.