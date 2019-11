KRISTIANSAND: – Jeg husker at jeg satt og så på boksing under London-OL i 2012, og tenkte at det hadde vært utrolig gøy å få bokse i OL selv, sier Gedminas – som har blinket seg ut OL-kvalifiseringen i London i mars som sitt neste store mål.

Fædrelandsvennen treffer ham på et treningssenter i Kristiansand.