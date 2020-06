Nylig kunngjorde Tromsø Håndballklubb at de har inngått en samarbeidsavtale med Kolstad, som spiller i eliteserien. Avtalen har mange elementer, blant annet at THKs spillere – om de holder nivået – kan delta for Kolstad i nasjonal G18-serie og eliteserien.

Avtalen kom i stand etter at Henning Limstrand ble hentet fra Bravo og Tromsø i mars. Strekspilleren har skrevet en treårskontrakt og har sin første trening med Kolstad tirsdag.