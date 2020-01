Sørlendingene tar med seg fem poeng fra grunnserien og har skaffet seg et godt utgangspunkt foran hovedrunden i Champions League.

Motstander Esbjerg, med blant andre den nederlandske håndballstjernen Estavana Polman på laget, har med seg fire poeng, og kan fort bli et av lagene Vipers virkelig må slåss mot for posisjonere seg best mulig foran kvartfinalene.